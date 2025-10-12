Забележителните „Комедии“ на Оскар Уайлд излязоха на книжния пазар

Сред двайсетината творби на Оскар Уайлд – единствения роман, приказките, пиесите и есетата, определено изпъкват четирите му забележителни комедии. Преводач на настоящото възхитително издание е Росица Ташева. Художник на корицата е Дамян Дамянов.

„Комедии“ (Изд. „Колибри“, 2025) обхваща „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“, „Жена без значение“, „Идеалният съпруг“ и „Колко е важно да бъдеш сериозен“. Пиеси, в които умението на драматурга да заплита интриги с винаги неочакван край, тънкото му чувство за хумор, неподражаемият му усет към парадокса успоредно с критичното му отношение към фалша на едно общество с високи претенции без покритие достигат своя неоспорим апогей. Това са комедии, които предизвикват не хомеричния смях на човека от улицата, а одобрителната усмивка на естета и ценителя. В които сатирата понякога отстъпва мястото си на лиричната добронамереност и на утвърждаването на човешките морални ценности. „Единственият начин да се отървем от изкушението, е като му се отдадем“, казва Уайлд. Нека читателят се отдаде на изкушението, каквото представляват тези великолепни пиеси.

Оскар Уайлд (1854-1900), ирландски писател, поет, драматург и есеист, е автор на двайсетина творби, сред които един роман, приказки и пиеси. Седем от пиесите му са комедии, като три от тях остават незабелязани, а другите четири му спечелват неувяхваща слава. „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“, „Жена без значение“, „Идеалният съпруг“ и „Колко е важно да бъдеш сериозен“ са творби, в които се преплитат сарказмът, иронията, насмешката и всички разновидности на хумора и парадокса и заедно с интригата и неочакваните обрати предизвикват широката усмивка на читателя. И няма нищо случайно във факта, че тези четири комедии се играят и до днес по всички сцени на света.