България нищо не казва, щото си има газопровод

Ние в България сме се били разпадали. Ами, факт е. Обаче... Германия строи газопровод, или помага нещо там да се строи. Газопроводите са даже два. САЩ чрез президента Байдън казват, че това няма да го бъде. Всички се чудят дали е лапсус, или предупреждение? Скоро не се чудят толкова, защото специалисти, вероятно от Украйна, взривяват газопроводите.

Германия страда и накрая се осмелява да пита какво става? Италия хваща част от специалистите. Полша държи друга част от тях, като всъщност ги пази. Германия още повече се осмелява и даже ги иска, май нещо ще ги съди. Всъщност не знае какво ще прави с тях, ако є ги дадат, щото нали, канцлеракт е подписала, таковата. Русия също ги иска специалистите и отлично знае какво ще ги прави, ако є ги дадат. Но тя вече е махната от Европа и с нея не си говорят. Полша и Италия не дават специалистите на Германия, която ги иска, но не съвсем.

Полша казва, че взривяването на потока е правилно, защото проблемът не е, че газопроводът е взривен, а че е построен. Това фино чувство за хумор премества международните отношения в сферата на политическата сатира. Унгария не издържа и казва, че не иска да бъде с държави, които подкрепят тероризма, визирайки Полша. Щото според нея това не са специалисти, а терористи. България нищо не казва, щото си има газопровод, но и да нямаше, пак нищо нямаше да каже. Щото тука е така. Чехия и Словакия пък какво казват, е тема на друга ремарка. Всъщност, ние в България май не сме най-разпаднатите.