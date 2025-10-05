Премиера на романа „Денят, в който бе отнета моята девственост“

Галерия „Българи“ и издателство „Български писател“ имат удоволствието да ви поканят на официалното представяне на книгата на Петър Георгиев Рей

„Денят, в който бе отнета моята девственост“. Премиерата ще се състои на 6 октомври (понеделник) 2025 г. от 18.30. Ще ви очакваме на бул. „Александър Дондуков“ № 73, София.

"Търсите ли роман, който се чете на един дъх? Който няма да изпуснете нито за миг до последната страница? „Денят, в който бе отнета моята девственост“ е едно торнадо от емоции, психологически превратности, сблъсък на ценности, разплитане на философски енигми, демаскиране на грозното, егоцентризма и пошлото в човешките отношения. Петър Георгиев Рей използва прийома на пътуването като основа на сюжета, но това е външният генератор на действието. Главният персонаж говори откровено от първо лице, разкривайки пластовете на своите сексуални желания, младежка неудовлетвореност, недостатъци на характера, разочарования и въжделения. Той е едновременно мечтател и неудачник, силен физически и разколебан психически. Всеки читател ще открие частица от себе си в многобройните въпроси, които Рей задава. Технологично светът се променя, но човешките пороци остават все същите, дори се видоизменят зловещо."

Анжела Димчева, литературен критик