Луксозна книга за Илия Делев достига до читателите

Предстои премиерата на едно уникално издание: „Илия Делев. Скъпо-ценностите на един българин“ е луксозен биографичен и историко-културологичен албум за живота на един от най-видните дарители на България. Представителният том с твърди корици и цветни снимки е издание на „Български писател“, а автор на текста е Надежда С. Делева – племенница на Илия Делев. Книгата е талантливо съчетание от мемоаристика, документалистика, есеистика и публицистика.

Представянето на авторката и изданието ще се състои на 16 октомври 2025 г. от 17:30 ч. в Националния музей „Земята и хората“ в София, където греят в блестящото си величие гигантските кристали, дарени от Илия Делев на България през 80-те години на 20. век. Читателите ще бъдат потопени в невероятната история от житейски перипетии, смели решения и рисковани начинания сред джунглата на Бразилия. Но когато целта на българина Илия Делев е добивът и обработката на скъпоценни и декоративни минерали, сюжетът обещава да бъде нещо повече от приключенски.

В предговора на проф. дгн Руслан Костов се казва: „Книгата е разказ за силата на българския дух, за епохата, за щастието на откривателя на гигантските кристали и волята му да съхрани тези природни красоти от разрушаване за следващите поколения, а също така и за бъдещи научни изследвания. Един българин, тръгвайки от бедността и недоимъка на следвоенна България, работейки и пътувайки през няколко страни в Европа и Южна Америка, достига до Бразилия, където след години на труд и лишения осъществява „американската мечта“ – става богат, независим и проспериращ... Илия Делев пръв започва да издирва събира или закупува големи кристали кварц, които поради размерите си или своите дефекти са били разбивани на парчета от миньорите... Вероятно трите стълба в духовното житие на Илия Делев биха могли да бъдат обобщени така: закърмена в семейна среда любов към отечеството, непрестанен стремеж към нови познания и открития, както и благоговейно преклонение и осъзнаване на непреходната красота на природните кристали с безкористен стремеж за тяхното опазване. Тези три стълба са пример и завещание към днешните и бъдещи поколения“.

В анотация на четвърта корица четем мнението на Боян Ангелов: „Тази книга е необикновена, защото осветлява необикновения живот на Илия Делев, наричан „Рицар на кристалната красота“... Той нарича откритите от него гигантски кристали „цветя на минералите“, дава им имена, одухотворявайки тяхната неповторимост... Надежда С. Делева съумява да опоетизира образа на дарителя Илия Делев, намирайки най-достоверните думи за него и родословието му – хора интелигентни, трудолюбиви, скромни и смирени. Красива и вдъхновяваща книга за един достоен живот, спасил за хората величествената красота на гигантските кристали“.

А Георги Йорданов – любимият министър на културата от 80-те години – казва: Животът на Илия Делев е истинска одисея. Разказът за неговия труден и успешен жизнен път звучи дори невероятно... Един съвременен Одисей: обикаля света, но не забравя отечеството“.

Българският писател Илко Минев – един от най-четените днес романисти в Бразилия – пише: „Дори други след него да покажат нови, дори по-големи и прекрасни гигантски кристали, той ще остане първопроходник“.