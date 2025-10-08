Пилотът Йордан Колев ще представи романа „Екзекуторът“

Какво е да си пилот, но и писател? Как възникват сюжетите, има ли реални факти, или всичко е в канона на фикшън наратива? На тези въпроси ще отговори Йордан Колев при представянето на „Екзекуторът“ – финалната трета книга от поредицата „Хилядолетната битка“. Тя е продължението на „Лабиринт“ и „Пазителят и Кобрата“, които читателите познават от преди няколко години.

Премиерата ще се състои 9 октомври 2025 г. (четв.) 2025 г. от 18:30 ч. в Литературен клуб „Перото“.

Книгата ще бъде представена от Илиян Андонов – управител на издателство „Книгомания“, а за иновативния стил и разказвачески умения на писателя ще говори д-р Анжела Димчева – литературен критик.

„Екзекуторът“ е апокалиптичен трилър. Той предупреждава, че пътят, който съзнателно избираме, ще доведе до победа на Злото и унищожение на човешката цивилизация. „Екзекуторът” е разделен на две части – „Генезис“ и „Екзодус“. В първата част писателят описва действията на престъпна група хакери. Те открадват идеята за изнудване на фармацевтична компания от двама млади индийци, които искат да монетизират компютърните си умения. Сайръс, Тайтъс, Маркъс и Рамъс трансформират схемата на младежите в много по-опасно начинание – създаването и разпространението на нов бацил с цел печалба от патента за ваксината срещу него. Четиримата от бандата разполагат с неограничени ресурси и дори организират нападение на тайна американска биолаборатория в Грузия. Те успяват да планират и предвидят всичко до момента, когато изкуственият интелект на вируса, с който заразяват компютрите в биолабораторията, видоизменя бацила и го превръща в смъртоносен. До края на „Генезис“ проследявам в телеграфичен стил как смъртоносната зараза обхваща света. „Екзодус“, втората част, започва три години след началото на предизвиканата пандемия. Действието се пренася в американската база Питуфик в Гренландия – последно убежище на човечеството. Борис, героят от „Лабиринт“ и „Пазителят и кобрата“, се завръща като Лечителя. Той е олицетворение на губещите сили на Доброто. Емили Евънс, бившата агентка от ЦРУ, има да разчиства стари сметки с Борис. Тя го открива в малка общност оцелели в Кипър и убеждава началниците си да го отвлекат и доставят в Гренландия. Лечителя неуспешно опитва да се противопостави на старото мислене, загнездено в главите на командването на базата. Генерал Дуън и неговите подчинени не желаят да разберат и не приемат идеите на Лечителя. Вместо това те запазват пороците на обществото, довели до практическото му унищожение, и обричат на смърт всички в пренаселената крепост на оцелелите под ледовете на Гренландия.

Входът е свободен. Книгите на Йордан Колев могат да бъдат закупени на място. Ще имате възможност да получите и личен автограф.