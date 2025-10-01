Животът и кариерата на Васко Василев в нова изложба

Изложбата “Васко 55” беше открита на 1 октомври -Международният ден на музиката, на моста на Влюбените до НДК и може да бъде разгледана до 15 октомври, след което ще гостува и на други емблематични локации в София.

Изложбата е визуален разказ за живота и пътя на световноизвестния цигулар Васко Василев - от първите му стъпки с цигулката на 5-годишна възраст до 55-ия му рожден ден.

“Докато подбирахме кадрите, осъзнах, че голяма част от живота ми е преминала пред обективи - и че съм имал късмет да бъда сниман от талантливи хора. Радвам се, че ще отбележим празника на музиката именно по този начин”, казва Василев.

В изложбата са включени лични и професионални фотографии от България и от световни сцени в Лондон, Москва, Токио и Валенсия.