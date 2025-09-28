Национална литературна награда „Георги Черняков“ – 2025

Конкурс за студенти – литературни творци

Обществото на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ (София), Съюзът на българските писатели и Националният студентски дом обявяват началото на Единадесетото издание на литературния конкурс за връчване на Националната литературна награда „Георги Черняков“ – 2025.

Право на участие имат действителни български студенти и докторанти (до 40-годишна възраст, независимо дали учат у нас или в чужбина), които са изпратили свои творби на електронния адрес на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“: [email protected]

Конкурсът е явен и е на свободна тема. Творбите се приемат от 30 септември до 10 ноември 2025 г. включително.

Кандидатите изпращат до три произведения във всеки жанр (подписани с име или псевдоним, телефон за връзка и имейл) и автобиография свободен текст (до 10 реда). Отличия не се връчват за съавторство.

Жури от известни български писатели ще излъчи призьорите по жанрове и ще определи наградите, които ще се връчат в периода 2 – 4 декември 2025 г. в Националния студентски дом – София, пл. „Народно събрание“ 10.

Награди по жанрове:

Поезия (лирика: да се изпращат стихотворения, които са общо до 3 стр.; или хайку – до 2 стр.)

– Първа награда: Диплом и парична премия от 500 лв.

– Втора награда: Диплом и парична премия от 300 лв.

Белетристика (разкази до 8 000 знака)

– Първа награда: Диплом и парична премия от 500 лв.

– Втора награда: Диплом и парична премия от 300 лв.

Хумор и сатира (проза или поезия, общо до 5 000 знака)

Награда: Диплом и парична премия от 300 лв.

Журито ще присъди и две Специални награди: от името на Съюза на българските писатели и от Националния студентски дом.

По решение на журито може да се присъди и Специална награда – издаване на първа книга на млад автор.