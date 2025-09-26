Проучват древно пристанище край нос Киллик

Водолази извадиха амфори и котви от различни епохи

Водолази от Националния исторически музей, служители на НСО и доброволци се натъкнаха на множество ценни находки при приключила преди морска експедиция край нос Киллик близо до авренското с. Близнаци и устието на р. Камчия. Зоната е сред най-слабо проучените по нашето Черноморие. При първата експедиция през 2023 г. учените установиха, че в древността там е имало пристанище, което е обслужвало късноантичната крепост Ерите - част от провинция Втора Мизия.

При сегашните подводни проучвания ръководеният от проф. д-р Иван Христов екип открил 348 фрагмента от антични и късноантични амфори и други керамични съдове - от Хераклея, Хиос, Северна Африка и Рим. Сред най-ранните находки са три каменни котви от началото на I хил. пр. Хр. На морското дъно археолозите намерили още три ценни железни котви от ранноимперския римски период и една от Средновековието. Изводът им е, че пристанището се е използвал от дълбока древност до началото на VII в. В акваторията южно от носа има и потънал средновековен кораб. На следващ етап археолозите планират разкопки на крепостта Ерите.