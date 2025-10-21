Онлайн аптеки продават лекарства на изплащане

Клиенти купуват на вноски скъпи медикаменти и медицински изделия

Разсрочването може да продължи до 48 месеца, като при вноски за 4 месеца няма оскъпяване

Услугата е само за лекарства без рецепти и добавки

Лекарства без рецепта и различни медицински изделия на изплащане предлагат онлайн аптеки. Условието е цената да надхвърля 100 лева.

Услугата по нищо не се различава от това да си купиш битова техника, коментираха специалисти от отдела по маркетинг към веригата аптеки Фрамар, която продава лекарства на разсрочено плащане.

“Работим с различни търговци, с опцията клиентите да си вземат продуктите на изплащане, т. е. получават продукта сега и могат да го изплатят в следващите месеци. Опциите са различни”, коментира пред „Труд news” Стоян Генов от tbi bank. Той обясни, че за повечето продукти има опция без оскъпяване, в рамките на четири вноски, като се плащат 25% на момента, а остатъкът от плащанията се разпределя в следващите три месеца. Ако продуктът е по-скъп и клиентът предпочита да го изплаща на по-малки вноски, тогава има определена лихва, обясни експертът от банката.

От онлайн аптеката на Фрамар обясниха, че одобрението става също онлайн, в рамките на няколко часа. Кандидатът попълва формуляр, финансовата институция извършва необходимите проверки и дава одобрение или отказ.

Максималният срок за погасяване на кредита е 48 месеца и обикновено се дава за скъпи медикаменти и медицински изделия. Например, инжекционен разтвор Артрус, който се прилага при болки в ставите и често се препоръчва след операция за смяна на става, струва 548 лева. Ако се разсрочи на три вноски, пациентът ще дължи по 189 лв. месечно. Ако инжекцията се изплаща 6 месеца, месечната вноска ще е 97 лева, а за 48 месеца е по 17 лв. Инхалатор, който струва 226 лв., може да се купи на изплащане - за три месеца вноските са по 78 лв., за 6 месеца по 40 лв., а за 24 месеца - по 11.68 лв.

Промоционален комплект НевроЕид, които тонизират организма и поддържат “неврологичните, двигателните и познавателните функции” - 3 опаковки по 180 капсули, струва 2900 лева. Покупката може да се изплати за две години - по 149 лв. месечно и за двойно повече време - по 90.58 лв.

От отдела по маркетинг обясниха, че за съжаление, не биха могли да приложат услугата за разсрочено плащане и в клоновете на аптеката, които директно продават лекарства на клиенти, тъй като законът поставя много ограничения. Освен това клиентите искали колкото е възможно по-бързо директно да получат лекарствата, без да чакат одобрение за кредит.

Друга аптека - Ревита, специализирана в продажба на добавки, предлага разсрочено плащане чрез финансов продукт NewPay, предоставян от фирма за бързи кредити. Едната възможност е пазаруване без оскъпяване в рамките на 30 дни. След този срок следва наказателна такса от 10 лева. Това важи само за покупки до 400 лева.

Вторият вариант е заплащане на 20% от цената в момента на покупката, а остатъкът от сумата се разпределя на три равни месечни вноски. Така може да се пазаруват медицински изделия, препарати, витамини, хранителни добавки, козметика и други дори под 30 лева.

Димитър Маринов, председател на БФС, пред “Труд news”:

Законът казва какво може да има в една аптека

Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина ясно казва какво може да има в една аптека.

Няма как в една аптека да има банково гише. Аптеката не може наред с отпусканите лекарствени продукти, физически да дава и кредити. В такъв случай би се превърнала в брокер.

Но ако някой от клиентите сключва договор за кредит с финансова институция и с него пазарува от аптеката, това не е проблем на аптеката.

В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е регламентирано какво е аптека - чл.219. “Аптеката е здравно заведение, в което се извършват следните дейности: съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в България лекарствени продукти”.

Аптеки не може да има на територията на болниците, там са разрешени единствено болнични аптеки, които обслужват отделенията. Няма проблем обаче да се отварят аптеки на територията на ДКЦ-тата. Дори някои ДКЦ-та имат по няколко аптеки.

Ивайло Тончев, отдел “Маркетинг” на Фрамар:

От този тип разплащане се възползват специфични клиенти

Плащането на лекарства и медицински изделия с кредитни продукти не е от най-популярните формати на разплащане. Една кредитна карта е много по-гъвкава, отколкото кредитен продукт, но много често се случва хората да разсрочват суми от порядъка на 200-300 лв. и да се възползват смело от това, което могат да получат.

Не мога да кажа, че всеки втори иска да плати с кредит. Напротив, това са специфични клиенти, на които предлагаме нестандартно решение за тяхната ситуация.

Целият процес е онлайн, не отнема много време. Одобрение се получава в рамките на деня. Мислили сме и върху опция за кредитиране и в аптеките, които не са онлайн, но законът, който е доста остарял, много подробно казва какво може.

Исканите суми се превеждат в клиниките, където се извършват услугите

Международна верига финансира медицински услуги

Най-често отпусканите кредити са в областта на денталната медицина, където услугите вече гонят европейски цени.

Международна верига предлага целево финансиране за “разсрочено разплащане на разходи за медицински услуги”. Процесът е дигитализиран, одобрението чрез смартфон/лаптоп.

Не се изискват такси за разглеждане, управление или одобрение на кредита. Погасяването е чрез равни месечни вноски. Уточнено е, че около 80% от отпуснатия портфейл е със здравна цел (медицински услуги) - не конкретно за лекарства, но включва медицински услуги.

В България веригата има филиали в София, Варна, Бургас и Пловдив.

След одобрение на кредита, чрез смартфон, лаптоп или таблет, следва директен паричен превод на сумата за финансиране на медицинска услуга към клиниката, в която предстои извършването на услугата.

Дружеството финансира продукти и услуги в сферата на офталмологията, ортопедията, денталната и репродуктивна медицина, бариатричната хирургия, естетичната и пластична хирургия и други не-животозастрашаващи интервенции.



Болни поръчват от Турция и Гърция

Липсват 185 медикамента, отпускани с рецепта

Електронните рецепти се генерират в момента на прегледа на пациента и се изпращат в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

На българския пазар липсват 185 лекарства с рецепта, каза шефът на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Той призна, че след забраната за износ на инсулини и на антибиотици за деца, проблеми няма с тези два вида лекарства.

Има обаче недостиг на редица оригинални скъпоструващи лекарства, които нямат заместител.

Костов съобщи, че в момента 185 лекарства по лекарско предписание липсват на пазара, а заедно с тези без рецепта са над 300. От данните, с които разполага, от тези 185 лекарства 36 се изнасят.

На пазара липсват антидепресантът Анафранил, лекарствата Езопраджен и Езомепразол за лечение на гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), Салофалк за лечение на улцерозен колит, Фебуксостат за лечение на подагра, Концерта за лечение на разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, Вестибо за световъртеж и шум в ушите, редица лекарства за онкологични заболявания като Ербитукс, Тарцева, Метотрексат флакони, Афинитор антидиабетното лекарство Юзина, лекарството за мигрена Вайдура, имуносупресорът Симулект, лекарството за инхалации при астма Еверио.

България има и специализирана електронна система за проследяване наличностите лекарства на българския пазар СЕСПА. Чрез нея всяка седмица се генерира списък с дефицитни лекарства, чийто износ се забранява автоматично, ако наличностите са паднали под определен праг. Последният такъв списък, който е валиден за периода 17-23 октомври, съдържа 55 лекарствени продукта. От няколко години се подготвят и нови законови поправки, които да повишат надзора над веригата за лекарствоснабдяване, и въпреки че преминаха през процедура по нотификация пред ЕК, макар и с резерви, все още не са приети от парламента.

Периодичният недостиг на лекарства създава много трудности за българските пациенти, които са принудени да търсят алтернативни методи за снабдяване или да променят терапията си по препоръката на лекар, съобщи Медиапул. Много пациенти пътуват или поръчват чрез приятели лекарства от Гърция и Турция. Обмен на дефицитни лекарства се осъществява и в затворени групи във Фейсбук, което крие рискове пациентите да попаднат на фалшиви или компрометирани лекарства.

