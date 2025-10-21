Цвета Кирилова: Бях от последните, които се докоснаха до бижутата, откраднати от Лувъра

Потресена, бясна и тъжна съм

Светът изгуби част от своето безценно културно наследство. Във връзка с обира в националния музей на Франция - Лувъра, споделям изображенията на бижутата, които тази сутрин бяха нагло откраднати.

Може би съм една от последните, които имаха честта и щастието да ги видят с очите си тази седмица, да се докоснат до блясъка, който векове е озарявал великолепната Галерия Аполон…

Тази сряда те все още сияеха там - величествени, царствени, живи свидетели на историята на Франция.

А днес само празни витрини и тишина.

Не мога да повярвам, че това богатство, съхранявано с такава любов, е изчезнало пред очите на света. Това не е просто кражба - това е рана в сърцето на изкуството.

Вярвам, че ще бъдат намерени и възстановени на мястото им! Те са част от световното историческо наследство.