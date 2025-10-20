За убийството в мол са виновни онези, които усвояваха соросоидните грантове, за да оправдават етническата престъпност

Още по темата: Намушканият в мол Краси тренирал вдигане на тежести, искал да стане шампион 20.10.2025 08:45

Махалата дойде в центъра.

Махалата дойде „на МОЛа“ със своите навици и поведение — с ножовете си, с „ценностната“ си система.

Нищо неочаквано, нищо изненадваща, крайно време беше тези, които смятаха за нормално да убият животински от бой беззащитен пенсионер за пет лева в село Мечка — и го правеха безнаказано три десетилетия — да покажат как се прави тази работа и в центъра на София. Има нещо демократично в това.

Убийци тук далеч не са само физическите извършители. Силно подозирам, че ще се окажат наркозависими филмари, с дотам изпържени мозъци, че да следват що-годе някаква поредност от физиологични нужди, които трудно разбират свойството и последиците от постъпките и поведението си.

Истински представители на новото поколение в прекрасния нов свят на евтини наркотици, никакво образоване, никакво възпитание и никаква лична отговорност.

Убийци са и онези, които отричаха, прикриваха, оправдаваха и омаловажаваха етническата битова престъпност в циганските махали. Е, чудесно и очаквано — тя вече е извън махалите. В мола е.

Поздравления за правителството, а и за неговите предшественици — благодарение на героичните ви усилия България вече е „европейска държава“ и всеки софиянец вече може да бъде намушкан с нож по европейски, докато пазарува зарзават в мола.

Виновни са както тези, които усвояваха соросоидните грантове, за да оправдават битовата етническа престъпност в циганските махали, така и тези, които се скатаваха в министерските кабинетчета, правейки се, че не я виждат, за да добутат до поредната комисионна, от поредната обществена поръчка.

Поздравления за правителствата, и сегашното и предишните, вече сме на нивото на европейските столици — София се нареди до Брюксел, Берлин и Лондон, по правото и възможността да бъдеш наръган с нож в търговски център.

Не може да има изненадани.

Бяхте предупредени. Многократно.

Следващият път, когато отидете “на МОЛ”, вземете със себе си поне сатър.

Че не се знае кой кого.