Намушканият в мол Краси тренирал вдигане на тежести, искал да стане шампион

15-годишното момче, което бе заклано в столичен мол в неделя, 19 октомври, е тренирало вдигане на тежести и мечтаело някой ден да стане шампион и вдигне знамето на България.

Това научи "Труд news" от близки на ученика, който издъхна от масивна кръвозагуба. Въпреки усилията на медиците от "Пирогов" момчето не успя да се пребори за живота си.

От Столичната дирекция на вътрешните работи информираха, че вчера след 19 ч. е постъпил сигнал за намушкано момче на видима възраст около 15 години в столичен мол. Линейката пристига за 4 минути, детето незабавно е било откарано в най-голямата болница за спешни случаи, но въпреки навременната лекарска помощ то умира.

По непотвърдена до момента информация в паниката един от приятелите на намушкания Краси вади ножа от тялото му с мисълта, че ще го спаси, но вместо това кръвта руква още по-неконтролируемо.

Майсторката на спорта Кристияна Колева в снимка за спомен със своите възпитаници. Починалият вчера, 19 октомври, е с черната блуза на бели цветя. Краси мечтаел да стане шампион по вдигане на тежести на България.

Очевидци разказват, че две момчешки компании са се засекли пред ескалатора на третия етаж на мола, точно пред киното. Традиционно през уикендите в обекта има много хора. Това по никакъв начин не смутило момчетата. Двете компании са имали стара вражда и словесните нападки бързо прераснали във физическа саморазправа пред очите на останалите граждани. Охраната в търговския обект не е реагирала навреме и така Краси бил намушкан смъртоносно с хладно оръжие.

"Краси... дете мило. Мир на душата ти! Не мога да повярвам. Днес ми писа: "Тренер, идвам към залата...и не дойде. Да умреш от нож мирно време в някакъв скапан мол... Казах ти, че брат ти те води към гибел, мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете! Сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още", ридае през сълзи треньорката на Краси Кристияна Колева, президент на спортен клуб "Херкулес".

В нейната зала Краси тренирал сравнително от скоро - от година насам. Въпреки това маестрата и доайен по вдигането на тежести при жени в България Кристияна Колева твърди, че момчето е имало огромен потенциал и талантът му веднага бил забелязан от спортните ментори.

"Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое", плаче Колева.