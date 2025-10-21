Няма механизъм за компенсация на потърпевшите

Омбудсманът иска официален списък от лекарства, на които реагира тестът

От МВР се ангажират само да ускорят резултата от кръвните проби

Д-р Димитър Вълков

адвокат

Все повече шофьори в България се оказват „наркомани“ по документи, без да са употребявали нищо. Малък пластмасов тест, наречен „индикативен“, се превръща в съдия, който решава съдбата им. Зад всяка такава грешка стои не просто административен проблем, а човешка драма.

„Бях спрян за рутинна проверка. След минута полицаят ми каза: положителен сте за амфетамин. Не пуша, не пия, пил съм само лекарства за настинка. Но книжката ми я взеха веднага“, разказва потърпевш от Пловдив. След три месеца лабораторната проба излиза отрицателна. Междувременно е загубил работата си като шофьор на камион.

Според Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс положителен полеви наркотест е достатъчен, за да се приложат принудителни административни мерки - отнемане на книжката и спиране на автомобила, като и да се образува наказателно производство, което може да завърши и с присъда само въз основа теста. На практика това означава наказание без престъплението да е доказано от лабораторна кръвна проба.

„Дори когато по-късно лабораторията докаже, че тестът е грешен, законът не предвижда реален механизъм за компенсация. Човекът е вече наказан - репутационно, финансово и психологически“, коментират юристи.

Гласът на омбудсмана

„Недостатъчната информираност за потенциално фалшиво положителните тестове излага гражданите на сериозен риск... Това подкопава доверието в институциите. Не може техниката да има повече права от човека. Всяка грешка на държавата има лице - това лице е гражданинът“, каза омбудсманът Велислава Делчева, която изпрати писмо до МВР и Министерството за здравеопазването с настояване двете ведомства да изготвят списък с лекарствата, на които реагира полевият наркотест „DRUGtest 5000“, който се използва от пътната полиция. Същото искане имаше и предишният омбудсман Диана Ковачева преди 4 години, но от МВР и МЗ не отговориха нищо. А в последната година зачестяват жалбите за фалшиви положителни резултати. Наркотестът реагира на лекарства с кодеин, кофеин, антидепресанти, енергийни напитки и др.

Признание на МВР и липса на решение

Министерството на вътрешните работи признава, че част от използваните полеви тестове дават фалшиво положителни резултати. Над 40% от направените наркотестове, след които е имало кръвна проба, са се оказали фалшиви, съобщи в парламента един от бившите служебни вътрешни министри. Въпреки това полицията не променя протокола за действие при положителен полеви тест и подлага на арести и унижения хора без доказана вина. От МВР засега единствено се ангажират да ускорят лабораторните анализи и да възстановяват бързо шофьорските книжки, когато е доказано, че първоначалният тест е грешен.

Все още обаче няма механизъм за компенсация на потърпевшите, а сроковете за потвърждение остават дълги - между 30 и 45 дни, според признания на самото министерство, а от практиката - 2-3, че дори и 6 месеца. В същото време се водят и досъдебни производства, образувани само въз основа на недоказания „индикативен“ тест.

Вътрешният министър Даниел Митов заяви, че е против задържането на шофьори само въз основа на полеви тест, когато те са се съгласили да дадат кръвна проба. Въпреки това практиката не е отменена, а механизъм за компенсация все още няма. Задържан за 24 часа по Закона за МВР бе дори състезател по автомобилизъм, катастрофирал на рали във Варна, след като наркотестът показал употреба на амфетамин. Но само фактът, че във Варна е една от лабораториите и отрицателният резултат от кръвната проба излезе на следващия ден спаси спортистът от допълнителни унижения.

Какво сочи статистика

През 2024 г. общо 4298 шофьори в България са дали положителен тест за наркотици, като броят на пътнотранспортните произшествия с установена употреба на упойващи вещества е 297 от общо 34 705 регистриране тежки и леки катастрофи. Това представлява около 0.86% от всички произшествия, по данни на Националната фокусна точка за наркотици (NFP) - nfp-drugs.bg. От същия източник процентът на фалшиво положителни тестове е около 20%, а броят на шофьорите, чиито книжки са възстановени след лабораторно потвърждение е 400. В същото време от МВР продължават да отговарят на запитвания от НПО и журналисти, че не водят никаква статистика колко от положителните полеви тестове, които КАТ отчитат ежедневно, след това са били опровергани от лабораторни изследвания.

В Европа полевите тестове служат само като сигнал за последваща лабораторна проверка. У нас те се превръщат в неоспоримо доказателство - поне до момента, в който лабораторията не каже обратното. През това време човекът живее с етикета „наркоман зад волана“. Психолози споделят, че това често води до тревожност, страх и изолация.

„Имаме случаи, при които граждани чакат по 80-100 дни резултат. Това е абсурд в правова държава“, казват юристи по административно право.

Възможно приложение на медиацията

Докато съдът мълчи, медиацията намира човешкия път напред. В няколко града вече има успешни случаи, при които потърпевши и представители на КАТ са стигнали до споразумение - ускорено връщане на книжката, официално извинение, договорено е дори символично обезщетение.

„Медиацията не отменя закона, но връща човешкия елемент в процеса. Тя е не е просто механизъм за решаване на спорове - тя е начин да върнем човешкия елемент в ситуация, в която системата или машината са сгрешили“, казва юристът Мартин Щърбанов, член на Националната асоциация на медиаторите, който работи по подобни случаи. Той обяснява, че при тях принципите на медиацията позволяват на шофьора и институцията да намерят справедливо и човешко решение и без да стигат до съд.

Фалшивите положителни тестове не са просто техническа грешка. Те са симптом на система, която бърза да санкционира, преди да провери. Решението е от една страна да се прилагат принудителни административни мерки и да се образуват досъдебни производства само след лабораторно потвърждение на полевия наркотест. Ясно е, че е трудно да се създадат множество лаборатории, но стремежът трябва да бъде ако една обслужва няколко региона, резултатът от анализът да излиза в 24-часов срок. Следва да се предвиди и държавен механизъм за компенсация при доказана грешка, както и да се използва медиацията като официален инструмент за решаване на конфликти между граждани и институции.