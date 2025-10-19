Дързък обир в Лувъра, задигнаха бижута на Наполеон

Крадци откраднаха бижута, изложени в парижкия музей Лувър в неделя сутринта, след което избягаха със скутер, съобщи Франс прес, позовавайки се на източник, близък до разследването.

Според първоначалната информация инцидентът е станал между 9:30 и 9:40 ч. Засега стойността на откраднатите предмети се оценява.

Престъпниците, чийто брой все още не е уточнен, са пристигнали със скутер и са използвали товарен асансьор, за да достигнат до желаното помещение, предаде БТА. Те са били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията. Те бяха изложени във витрините „Наполеон“ и „Френски монарси“.

Според съобщения във френски медии, девет предмета от колекцията бижута на Наполеон и императрицата са били откраднати, включително огърлица, брошка, тиара и други бижута.

Заради обира, музеят няма да работи днес.

„Обир беше извършен в неделя сутринта при отварянето на Лувъра в Париж“ – съобщи френският министър на културата Рашида Дати в мрежата X. Музеят също обяви, че е затворен по „извънредни причини“.

„Обир се случи тази сутрин при отварянето на музея Лувър. Няма данни за пострадали. Аз съм на място заедно с екипите на музея и полицията. Разследването е в ход“, написа Рашида Дати.

