Дързък обир в Лувъра, задигнаха бижута на Наполеон

Крадци откраднаха бижута, изложени в парижкия музей Лувър в неделя сутринта, след което избягаха със скутер, съобщи Франс прес, позовавайки се на източник, близък до разследването.
Според първоначалната информация инцидентът е станал между 9:30 и 9:40 ч. Засега стойността на откраднатите предмети се оценява.
Престъпниците, чийто брой все още не е уточнен, са пристигнали със скутер и са използвали товарен асансьор, за да достигнат до желаното помещение, предаде БТА. Те са били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията. Те бяха изложени във витрините „Наполеон“ и „Френски монарси“.
Според съобщения във френски медии, девет предмета от колекцията бижута на Наполеон и императрицата са били откраднати, включително огърлица, брошка, тиара и други бижута.
Заради обира, музеят няма да работи днес.
⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k
„Обир беше извършен в неделя сутринта при отварянето на Лувъра в Париж“ – съобщи френският министър на културата Рашида Дати в мрежата X. Музеят също обяви, че е затворен по „извънредни причини“.
„Обир се случи тази сутрин при отварянето на музея Лувър. Няма данни за пострадали. Аз съм на място заедно с екипите на музея и полицията. Разследването е в ход“, написа Рашида Дати.
Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025