Украйна атакува рафинерия и газопреработвателен завод в Русия

Украински дронове са атакували два ключови обекта в руската нефтена и газова промишленост: газопреработвателен завод в Оренбург и нефтопреработвателна рафинерия в Самарска област, съобщават руски и украински източници.

Попадение на безпилотен апарат е причинило пожар в един от цеховете на завод за преработка на природен газ в Оренбургска област съобщи губернаторът Евгений Солнцев в „Телеграм“. По думите му, никой от служителите на завода не е пострадал при нощната атака, която е причинила повреди в завода. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.

Оренбургският газопреработвателен завод се счита за най-големия газохимически комплекс в света и преработва 37,5 милиарда кубически метра газ годишно. Там се произвеждат пречистен природен газ, стабилен газов кондензат, сяра, втечнени въглеводородни газове (пропан, бутан - LPG), етан. Предприятието управлява съоръжение за производство на хелий, което осигурява част от нуждите на Русия от този стратегически ресурс.

Освен това, дронове атакуваха петролната рафинерия в Новокуйбишевск, Самарска област, Русия. Видеозаписи показват експлозии и огромен стълб дим. Новокуйбишевската нефтопреработвателна компания е част от групата на „Роснефт“ и вече няколко пъти беше подлагана на украински атаки.

Украйна засили атаките си срещу руски рафинерии и други енергийни съоръжения от август насам в опит да прекъсне доставките на гориво и да лиши Москва от финансиране.