Гърция сред европейските шампиони по разхищение на храна

Гърция е изхвърлила 2,09 милиона тона храна

Над два милиона тона храна се озовават в кошчето всяка година в Гърция, докато според данни на Гръцкия статистически орган (ELSTAT) 7% от населението на страната е изправено пред умерена или тежка продоволствена несигурност, съобщава електронното издание на в. Kathimerini

Данните на Евростат, публикувани в четвъртък, показват, че Гърция има третия най-висок процент на хранителни отпадъци на глава от населението сред държавите членки на Европейския съюз. Годишните хранителни отпадъци в Гърция са възлизали на 201 килограма на глава от населението през 2023 г., в сравнение със средното за ЕС от 130 кг на глава от населението годишно.

С нарастването на хранителните отпадъци през последните години, постигането на целите, определени в новата рамкова директива на ЕС относно хранителните отпадъци (1892/2025), която влезе в сила в четвъртък, изглежда все по-предизвикателно. Директивата изисква от държавите членки да намалят хранителните отпадъци с 10% в преработката и производството и с 30% на глава от населението в търговията на дребно и потреблението – включително ресторанти, предприятия за обществено хранене и домакинства – до 2030 г.

Според данните за 2023 г., Гърция е изхвърлила 2,09 милиона тона храна, което е увеличение в сравнение с предходни години. Около 44% от отпадъците идват от домакинствата, които са изхвърлили над 920 000 тона храна през 2023 г. Производственият сектор е отговорен за 23% от отпадъците (485 336 тона), докато първичното производство (11,4% или 238 604 тона), хранителните услуги (11,31% или 236 663 тона) и търговията/дистрибуцията на дребно (9,77%) са допринесли с по-малък дял.

Въз основа на тези данни, годишното количество хранителни отпадъци на глава от населението само от домакинствата е 89 кг, докато комбинираното първично производство и преработка представляват 70 кг на глава от населението, а хранителните услуги и търговските вериги - 43 кг на глава от населението.

През 2020 г. са били изхвърлени 2 048 189 тона храна, с годишен процент на изхвърляне на храна от 191 кг на глава от населението. През 2021 г. това количество се е увеличило до 193 кг на глава от населението, докато 2022 г. вероятно е била последната година, в която цифрата е останала под 200 кг, при 196 кг на глава от населението.

Само две страни от ЕС – Кипър (286 кг) и Дания (261 кг) – са регистрирали по-високи нива на хранителни отпадъци на глава от населението от Гърция. Най-ниските нива са в Испания (65 кг), Словения (78 кг) и Унгария (88 кг).

Като цяло, домакинствата са отговорни за 53% от хранителните отпадъци в ЕС, като останалата част идва от веригата за производство и дистрибуция на храни. През 2023 г. общо 58,2 милиона тона храна са били изхвърлени в целия Европейски съюз (ЕС).