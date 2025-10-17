Фараж: НАТО трябва да сваля руски самолети, навлезли във въздушното му пространство

Лидерът на британската партия Reform UK Найджъл Фараж заяви, че Владимир Путин е „ирационален човек“ и подкрепи идеята руските бойни самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО, да бъдат сваляни.

В интервю за предаването The Mishal Husain Show на Bloomberg Фараж каза, че би подкрепил използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна и дори би разгледал възможността за изпращане на британски войски като част от мироопазваща мисия на ООН.

На въпрос как би реагирал, ако руски самолети навлязат в съюзническото въздушно пространство, кондерваторът отговори кратко:

„Трябва да ги сваляме.“

„Очевидно Путин не е рационален човек. Идеята, че съм мек по този въпрос, е пълна глупост,“ допълни той.

Изказванията му идват в контекста на близо едночасов разговор, в който политикът обсъди фискалната си програма, миграционните политики по модела на САЩ и личната си религиозна вяра. Коментарите му за Русия обаче показват значително втвърдяване на позицията, докато опоненти като премиера Киър Стармър се опитват да използват представата, че Reform UK е „снизходителна“ към Кремъл, за да намалят преднината ѝ в социологическите проучвания, отбелязва Bloomberg.

Прогнозите, че Найджъл Фараж може да стане следващият британски премиер засилиха вниманието върху политиките му. В миналото той е изразявал възхищение от Путин, а неотдавна негов бивш съратник призна, че е вземал подкупи в замяна на проруски изявления в Европейския парламент.

Пред Bloomberg Фараж осъди руския лидер за отказа му да се включи в усилията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната.

„Очевидно Путин е много лош човек,“ каза Фараж. „Надявах се Тръмп да го постави на мястото му – да се постигне компромис, подобен на този между Газа и Израел. Ясно е, че това няма да се случи.“

Фараж подчерта близките си връзки с Тръмп и изрази очакване, че „в следващите месеци американците ще започнат да доставят ракети „Томахоук“ на Киев“, като добави: „Мисля, че Тръмп смята, че Путин го е направил да изглежда глупав.“