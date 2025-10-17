Котка нахлу в къща в Лондон и нападна стопанина си

Мъжът се подлага на шеста операция

Лондонецът Дан Пери се готви за шестата си операция, след като котка нахлула в къщата му през нощта и го ухапала, докато се опитвал да я изнесе навън. Ухапването довело до дълбока инфекция, съобщава Miror.

Пери беше предупреден в TikTok, че ухапванията от котки могат да бъдат опасни поради дълбокото проникване на бактерии. Той призова други потребители на социалните мрежи да потърсят незабавна медицинска помощ, ако претърпят подобна атака, и да избягват използването на агресивни почистващи препарати върху раната.

„Това, което прави, е да пробива различните слоеве плът и да избутва бактериите вътре, а след това, когато зъбът излезе обратно, изсмуква бактериите от зъба“, каза той за ухапванията от котки.

„Получих антибиотици в рамките на няколко часа и отидох директно в спешното отделение... но това не беше достатъчно и инфекцията продължи да се разпространява... Ще ми направят шестата операция“, каза той.