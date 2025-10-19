Европа срещу Тръмп

Макрон, Мерц и Стармър ще се борят със зъби и нокти срещу капитулацията на Киев

Влиятелни вестници за пръв път нападат открито Вашингтон и хулят президента на САЩ

Повече от ден трябваше на наемателите на важните за Европа канцеларии, за да се раздвижат след изумлението, което ги схвана миналите четвъртък и петък в резултат на договорката на Тръмп и Путин да се видят скоро в Будапеща и изпращането на Зеленски от Белия дом по живо, по здраво, ама с празни ръце.

И Макрон в Париж, и Мерц в Берлин, и Стармър в Лондон обявиха в събота без заобикалки, че ще се борят със зъби и нокти срещу капитулацията на Украйна във войната с Русия, и срещу “спуснат отгоре мир” в изстрадалата страна. За какъвто можели евентуално да се споразумеят в унгарската столица президентите на Русия и САЩ, без да си дават сметка за интересите на Киев и без да се допитват до тях. Не до украинците, разбира се, а до лидерите на най-мощните европейски страни, настояващи за “справедлив и траен мир”, който обаче според тях може да бъде постигнат само със сила, разбирай с безпардонно противопоставяне на Москва и война с нея до дупка.

От големите страни на Стария континент сякаш не се включи само Италия, чиито вицепремиер Салвини заяви в събота: “Отказът на президента Тръмп да изпрати на Киев ракети, които да ударят Русия в сърцето є, е смел и решителен избор, който доближава мира!”

Иначе влиятелните всекидневници в Берлин, Лондон, Париж и Рим припомниха през уикенда в коментари, че след срещата между Тръмп и Зеленски в Белия дом, украинският президент е разговарял по телефона с европейските лидери, с които бил договорил една единствена бъдеща линия на упорство. А тя е всички да се обединят в подкрепа на сегашния Киев, защото никой на Стария континент не вярвал на “вашингтонския магнат”, камо ли на Путин, а доколкото до лидерите само на страните от ЕС, те смятали настоящия момент за исторически и за истински кръстопът за Съюза.

Съзнавайки обаче, че сега не могат да се изправят в цял ръст срещу Тръмп, те били оценили перспективата за мирен процес като положителна, но съвсем не така, както си го представял държавният глава на САЩ. “Сега - казал например според медиите в родината му германският канцлер Мерц - Украйна се нуждае от мирен план. Но винаги има едно “но”, което формулира въпроса и отговора по различен начин от този, замислен от Вашингтон - трябва да има справедлив и траен мир, а не безусловно поражение!”. Британецът Стармър пък си представял мирно предложение за Украйна, моделирано по примирието в Газа, като и за наемателя на “Даунинг стрийт” №10 в Лондон също “трябва да постигнем справедлив и траен мир, а не капитулация”.

Защото за двамата министър-председатели, както и за доста други техни колеги из Европа точно до капитулация водело желанието на американския президент да сложи на всяка цена край на войната чрез “замразяване на ситуацията”. Като целият Донбас и всички завладени до сега от руската армия територии бъдели оставени на Русия, а Киев - демилитаризиран.

Според парижкия всекидневник “Льо Фигаро” и римския “Република” това обаче било “неприемливо решение за Европа”, първо, защото всички влиятелни канцеларии из нея отдавна били стигнали до заключението, че който загуби “сегашната дипломатическо-военна игра”, ще бъде “извън играта на Великите” поне за следващите 20 години, тоест, маргинализиран. Второ - разузнавателните доклади до един потвърждавали, че Кремъл продължавал с форсиран ритъм превъоръжаването си - процес в развитие, който напомнял за нацистка Германия. Като това означавало, че отстъпването сега пред Москва би било равносилно на отваряне на вратата на Европа за нейни по-нататъшни агресии.

И не само това - анализите на телефонните разговори на Зеленски с европейските лидери след приема му в Белия дом водели до извода, че за участващите в тях Тръмп следвал “мека линия” към Москва, за да я откъсне от Китай, като бил готов да пожертва Европа, за да отслаби нарастващата сила на Пекин.

Та за да се противопоставят на тази тактика, както подчерта в събота финландският президент Стуб, европейците ще останат “решителни в подкрепата си за Украйна, като тя ще включва военна и финансова помощ, гаранции за сигурност, прекратяване на огъня и чак тогава мирен процес”. По същата причина полският премиер Туск смята, че “солидарността на Европа с Украйна днес е по-важна от всякога”. Като този ангажимент бе потвърден в събота от председателя на Европейския съвет Коща, който покани Зеленски на срещата на върха следващия четвъртък на висшия политически орган на ЕС.

И там според някои наблюдатели ръководителите на 27-те страни-членки със сигурност нямало да се опънат открито на Тръмп, а косвено - освен че щели да одобрят 19-ия пакет санкции срещу Москва, те възнамерявали да измислят и нови, още по-убийствени мерки за нейното смазване. Щял да бъде очертан също така пътят за ускорено използване на замразените из Европа руски активи - единственият реален наличен ресурс за икономическа и военна подкрепа на Украйна, както и щяла да бъде отворена по-широко вратата за присъединяването є към Съюза. Крепяла ги лидерите на Европа и надеждата, че както се било случило след срещата на върха в Аляска през август, американският лидер нямало да посмее да стигне докрай в прегръдката си с Русия без съгласието на Стария континент.

Случайно или не, но откроилата се през уикенда у куп лидери из Европа едва прикрита враждебност към Тръмп, бе раздухана мощно от редица все още меродавни за Стария континент вестници. Като призът за най-обидна атака срещу държавния глава на САЩ може спокойно да бъде даден на италианския всекидневник “Кориере дела сера”, чийто коментатор Паоло Валентино обвини президента на САЩ, че имал готов “железен юмрук” за всички, с изключение единствено на Путин, с когото бил мекушав и мил, давайки му непрекъснато шанс да оцелее. В същия дух бе и редакционният коментар на парижкия в. “Льо Монд”, който набеди Тръмп, че е непостоянен, разочароващ, колеблив и отстъпчив пред Путин.