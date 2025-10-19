Преломен момент: В Германия откриха огромно находище на литий

Ключов компонент за акумулаторните батерии и съвременната електроника

Германия вече има шанс да стане независим играч в международната конкуренция за суровини – и по-малко зависима от вноса. Neptune Energy обяви, че е открила огромно находище на литий в региона Алтмарк в Саксония-Анхалт, пише Bild. Според изданието, това може да промени играта за бъдещето на германската автомобилна индустрия.

Литият е ключов компонент на акумулаторните батерии, използвани например в електрически превозни средства, смартфони и таблети.

Добивът на този редкоземен метал може да генерира милиарди евро за германската икономика. Според компанията, залежището в Алтмарк съдържа 43 милиона тона еквивалент на литиев карбонат. Това би било „едно от най-големите находища на литий в света“.

Ресурсът няма да се добива с помощта на традиционни методи за добив. Вместо това, термална вода ще бъде довеждана от дълбоко под земята до повърхността, където ще бъде филтрирана за извличане на литий. След това водата ще бъде върната под земята.

Според прогнозата на компанията, проектът, когато бъде напълно разработен, може да генерира брутна добавена стойност от 6,4 милиарда евро в цяла Германия между 2025 и 2042 г. Той може също така да създаде до 1500 работни места.

Проектът обаче е все още в много ранен етап. Ако всичко върви по план, очаква се търговското производство да започне през 2033 г.