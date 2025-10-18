Как изглежда европейският отбранителен план срещу Русия, ще се изпълнява на два етапа, 2027 и 2030 г.

Европейската комисия представи своята „Пътна карта за отбранителна готовност 2030“, предлагайки четири водещи проекта на ЕС, предназначени да подготвят континента за потенциален конфликт с Русия, пише Newsweek.

Пътната карта включва планове за изграждане на стена от дронове до 2027 г. и има за цел да промени отбранителната позиция на Европа до 2030 г., за да възпре всеки потенциален агресор.

Предложенията идват на фона на опасения, че войната на Русия в Украйна може да се разпространи на територията на ЕС и след призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, съобщава tvpworld.com.

„За да сме готови до 2030 г., трябва да действаме сега, трябва да действаме бързо и трябва да действаме заедно“, заяви Хена Виркунен, комисар на ЕС по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация, на съвместна пресконференция в четвъртък.

Говорейки заедно с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и комисаря по отбраната на блока Андрюс Кубилюс, тя заяви: „Дефицитът в сигурността, който съществува от десетилетия, може да бъде преодолян чрез бързи действия.“

Пътната карта подчертава основните области, в които Европа е инвестирала недостатъчно, включително дронове и контрадронове, киберспособности, изкуствен интелект, ракети и боеприпаси.

Четири водещи проекта

„Ясните цели и етапи са от решаващо значение за преодоляване на тези пропуски във възможностите“, каза Виркунен.

„Днес предлагаме на Европейския съвет четири първоначални европейски водещи проекта: Европейската инициатива за отбрана от дронове, Наблюдение на източния фланг, Европейския въздушен щит и Европейския космически щит.“

„Тези водещи инициативи ще засилят способността на Европа да възпира и защитава на сушата, във въздуха, в морето, в киберпространството и в космоса, като същевременно ще допринесат пряко за постигане на целите на НАТО в областта на способностите“, каза тя.

Ще последват още инициативи

Виркунен подчерта, че отговорът на Европа трябва да бъде колективен, „защото атака срещу една от нашите държави-членки е атака срещу целия ни съюз“.

„Решенията относно водещите инициативи ще бъдат взети от Европейския съвет, с възможност за добавяне на още, ако ситуацията със заплахите се промени“, каза тя.

Виркунен добави, че за по-късно тази година са планирани и допълнителни инициативи, включително пакет за военна мобилност и технологична трансформация на отбранителната промишленост.

„Военната мобилност е много важна за гарантиране на европейската сигурност и отбрана. Бялата книга идентифицира над 500 горещи проекта за военна мобилност, които също трябва да бъдат разгледани спешно“, каза тя.

„До края на 2027 г. ЕС си е поставил за цел да създаде всеобхватна зона за военна мобилност с хармонизирани правила и процедури, включително мрежа от сухопътни коридори, летища, морски пристанища и спомагателни елементи, които да позволят на войските и оборудването да се придвижват бързо в рамките на Европейския съюз.“

„План за поддържане на мира“

Междувременно Калас, най-високият дипломат на ЕС, определи пътната карта „като план за поддържане на мира“.

Тя добави: „Русия няма капацитет да започне атака срещу ЕС днес, но би могла да се подготви за следващите години. Опасността няма да изчезне, дори ако войната в Украйна приключи.“ „Нашата цел е до 2030 г. всички настоящи дефицити да бъдат покрити“, каза Калас.