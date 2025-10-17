Взривиха автомобила на топ журналиста от РАИ Зигфридо Ранучи

Разследващият репортер е невредим, но за малко да пострада дъщеря му

Бомба избухна и унищожи късно вечерта в четвъртък колата на известния италиански разследващ журналист Зигфридо Ранучи. Експлозията е била толкова мощна, че е повредила и намиращата се недалеч друга семейна кола, карана от дъщеря му. Повреди има и по фасадата на къщата на фамилията в намиращия се южно от Рим град Помеция.

За щастие жертви няма, като дъщерята на тжурналиста се е разминала с взрива, избухнал броени минути след като тя заключила автомобила си и едва била прекрачила входната врата на дома.

Attentato al giornalista della #Rai #SigfridoRanucci. Un ordigno contenente almeno 1 chilo di esposivo ha distrutto le auto del conduttore e di sua figlia. Indaga la procura antimafia. Solidarietà dal capo dello Stato, che ha espresso severa condanna per grave gesto intimidatorio pic.twitter.com/mBhSpDpqQC — Tg2 (@tg2rai) October 17, 2025

Зигфредо Ранучи е автор и водещ на популярното разследващо предаване „Report“ на трети канал на държавната телевизия РАИ, излъчвано в неделя вечер. Той взема обикновено на прицел тъмни скандали от миналото и настоящето на Италия, които разнищва с екипа си и дава задоволителен отговор на традиционните въпроси как, защо и от кого са били предизвикани? Не подбира темите – мафия, политически интриги, ватикански афери, паралелни структури в специалните служби, икономически спекулации, вътрешни и международни зверства и т.н.

Ранучи често е бил заплашван от засегнати от предаванията му лица, като според вестниците „Република“, Кориере дела сера“ и „Стампа“, неотдавна той получил по пощата куршум – използвано най-често от мафията предупреждение за последваща смъртоносна разправа.

Взривяването на автомобила на Ранучи, напомнящи за подобни атентати в ранните години на българската демокрация, бяха осъдени от водещите политици на Апенините, начело с премиерката Джорджа Мелони. Тя също е журналистка по професия и веднага изрази „пълна солидарност“ с колегата и „остро осъди този сериозен акт на сплашване“.

„Свободата и независимостта на информацията са ценности на нашата демокрация, от които не можем да се отречем и които ще продължим да защитаваме“, добави Джорджа Мелони в нарочно изявление.