Полски съд забани екстрадирането в Германия на украинеца, обвинен за взривяването на "Северен поток"

Полски съд днес блокира екстрадирането в Германия на украинец, заподозрян за участие в атаката срещу газопровода "Северен поток" през 2022 г., след като полският премиер Доналд Туск заяви, че това не е в интерес на неговата страна, предаде БТА.

Заподозреният 46-годишен инструктор по гмуркане Володимир Журавльов бе арестуван близо до Варшава на 30 септември по искане на Германия.

Германската прокуратура го описа като опитен водолаз и твърди, че той е бил част от група, поставила експлозиви по тръбопроводите, близо до датския остров Борнхолм преди три години.

Варшавският районен съд днес отхвърли екстрадицията му и нареди незабавното му освобождаване.

Доналд Туск заяви преди дни, че екстрадицията на заподозрения не е в интерес на Полша.

„Проблемът за Европа, Украйна, Литва и Полша не е, че „Северен поток 2“ беше взривен, а че беше построен. Единствените, които трябва да се срамуват от „Северен поток 2“ и които трябва да мълчат, са тези, които решиха да го построят“, заяви Туск.

На 15 октомври Италия също спря екстрадицията на друг украинец - Сергей Кузнецов, който също е свързан с експлозиите на „Северен поток“.



