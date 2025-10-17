Гърция добавя още „умни“ пътни камери

Подготвя се цифров регистър на превозните средства

Гърция се готви да инсталира „умни“ камери за наблюдение на трафика в цялата страна, като първоначалното инсталиране се очаква до края на 2025 г., а по-широкото внедряване – през 2026 г. Камерите са проектирани да уведомяват шофьорите незабавно за всякакви нарушения, като им позволяват да обжалват глобите по електронен път, пише To Vima.

В предаването NEWSROOM на ERTnews министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу обясни, че тръжната процедура за камерите е в ход и в момента е в етап на обжалване. Конкурентната тръжна процедура за самите камери ще започне в следващите дни, а властите вече са определили местата с висок риск за инсталиране.

В момента 17 камери работят на магистралата Атики Одос и 12 ленти, управлявани от OASA, макар че те функционират в рамките на съществуващата система за наблюдение на трафика. От 2500-те камери, планирани в рамките на националната инициатива, 388 в региона Атика се очаква да бъдат инсталирани първи, тъй като търгът за тези устройства започна по-рано.

„До края на тази година ще бъдат инсталирани първите камери, а пълното внедряване е планирано за 2026 г.“, заяви Папастергиу. „Шофьорите ще получават незабавни уведомления в своите акаунти, когато бъдат открити нарушения, и ще могат да подават електронни възражения.“

Министърът обсъди и инициативата „Kids Wallet“, която налага проверка на възрастта на непълнолетните, които купуват тютюн и алкохол. Разработват се три цифрови платформи за проверка на възрастта на частни събития, в търговски обекти и чрез цифрови портфейли и лични документи. Продажбите чрез системата „Kids Wallet“ се очаква да започнат в края на октомври.

По отношение на регистрацията на превозни средства, Папастергиу отбеляза, че се подготвя цифров регистър на превозните средства. Министерството вече е направило кръстосана проверка на застрахованите превозни средства и тези с неплатени такси за движение. Първоначалните уведомления са изпратени по електронна поща, като по-малко от 1000 писма са изпратени по пощата до собствениците на превозни средства. Понастоящем не се налагат глоби, но санкции ще бъдат наложени след втора проверка през ноември, проведена от Независимата служба за публични приходи на Гърция (AADE).