Обявената среща в Будапеща смути като никога Брюксел

Провокация - така по високите етажи на европейската власт в Брюксел били оценили в четвъртък вечерта избора на Будапеща от Владимир Путин и Доналд Тръмп за тяхната предстояща среща. Написа го в прав текст влиятелният римски всекидневник “Република”, докато френските “Льо Фигаро” и “Льо Монд” обобщиха с по-умерен тон, че в белгийската столица били обезпокоени от демонстрираната отново от Вашингтон дипломатическа подкрепа на Москва.

За германските вестници “Франкфуртер Алгемайне цайтунг” и “Зюд Дойче Цайтунг” пък в европейските институции вече царели “смущение и недоумение”. Въобще според медиите в големите столици на страните от ЕС с решението си за нова среща и то в Будапеща, Путин и Тръмп били дали шах на Европа. Както подчерта “Република”, просто защото “цялата упорита работа, свършена от Брюксел за връщането на американския лидер в правилния лагер, отново върви към провал”.

Според разнищилите новината наблюдатели в Германия, Италия и Франция първата причина за сериозното безпокойство в ЕС е тази, че обявената нова раздумка на двамата президенти рискува връщане към срещата им на върха от август в Аляска, където Съединените щати са били отрупани от руски щения, трудни за преглъщане от Киев и Брюксел. Втората е, че телефонният разговор на Тръмп с Путин се е състоял само 24 часа преди срещата му във Вашингтон с украинския президент Володемир Зеленски. А тя е била планирана, за да се обсъди доставката на Киев на американските ракети “Томахоук” с голям обсег. Доставка, която в този момент, както загатна междувременно самият Тръмп, може да бъде поставена под въпрос, тъй като самите САЩ имали нужда от далекобойното унищожително оръжие.

Ще се разбере в петък вечерта как стоят работите, но има и друга тегоба - през следващите дни ЕС ще трябва да обмисли как да реагира на очерталата се възможност лидерът на Москва да стъпи на територията на ЕС. Освен заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд в Хага, на който Будапеща от месеци не е член. А за да стигне до унгарската столица, той пък ще трябва да прелети поне над Полша или Румъния, тъй като не може да се появи в украинското небе и казусът също е голяма главоблъсканица.

Другият аспект на дадения от Тръмп и Путин шах на Брюксел, според медиите се отнася до Европейския съвет през следващата седмица, на който би трябвало да бъдат обсъдени нови санкции срещу Русия. Ами дебат по санкции, докато Вашингтон и Москва обсъждат как да се постигне споразумение за мир в Украйна, става, меко казано, сложен. “И тогава всичко преминава през Европа, която губи важната роля, която си мислеше, че си е възвърнала” - изтъкна в. “Льо Фигаро” в петък.

Нещо повече - разговорът в четвъртък привечер между Тръмп и Путин се бил състоял, докато Европейската комисия представяла “Пътната карта” за отбрана, чрез която ЕС да бъде “готов” да се противопостави на Русия до 2030 г.

Военни специалисти твърдят, че така Съюзът всъщност се опитва да организира първоначална форма на отбрана, която да бъде приложена през следващите пет години, но единодушието по въпроса липсва и това било вбесило дипломат №1 на ЕС Кая Калас. Като изтъканата от русофобия и май прехранваща се с нея естонката била принудена да признае през зъби, че “държавите членки ще отговарят за европейската отбрана”, като тя ще се поверява на “доброволни коалиции”.

Ами така били пожелали Германия, Италия и Франция в писмо до Урсула фон дер Лайн или иначе казано - мечтата на Калас целият ЕС да тръгне вкупом на Изток, май няма да се сбъдне.