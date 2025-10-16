Тръмп разговаря с Путин и обяви, че двамата ще се срещнат в Будапеща

Съветници на високо ниво от Вашингтон и Москва ще се срещнат следващата седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че e провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Разговорът между двамата е продължил около час и половина.

„Току-що приключих телефонния си разговор с президента на Русия Владимир Путин и той беше много продуктивен. Президентът Путин поздрави мен и Съединените щати за Великото постижение на мира в Близкия изток, нещо, за което, каза той, се мечтае от векове. Наистина вярвам, че успехът в Близкия изток ще помогне в преговорите ни за постигане на край на войната с Русия/Украйна.

Президентът Путин благодари на първата дама Мелания за нейната ангажираност с децата. Той беше много благодарен и каза, че това ще продължи.

Прекарахме и много време в разговори за търговията между Русия и Съединените щати, когато войната с Украйна приключи. В края на разговора се съгласихме, че следващата седмица ще има среща на нашите съветници на високо ниво. Първоначалните срещи на Съединените щати ще бъдат водени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с различни други хора, които ще бъдат определени. Мястото на срещата предстои да бъде определено.

След това с президента Путин ще се срещнем на уговорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази „безславна“ война между Русия и Украйна", написа той.

Разговорът се проведе преди утре в Белия дом да пристигне украинският президент Володимир Зеленски. "С президента Зеленски ще се срещнем утре в Овалния кабинет, където ще обсъдим разговора ми с президента Путин и много други неща“, допълва президентът на САЩ.

"Вярвам, че с днешния телефонен разговор беше постигнат голям напредък", пише в заключение Доналд Тръмп.

Предишният разговор между президентите на Русия и САЩ се състоя в нощта на 19 август, няколко дни след руско-американските преговори в Анкоридж в Аляска, припомнят световните агенции. Преди това лидерите са разговаряха по телефона на 3 юли. Тогава руският държавен глава каза на Тръмп, че Русия няма да се откаже от целите си по отношение на Украйна.

Първият разговор след завръщането на Тръмп на президентския пост се състоя на 12 февруари. Същевременно това беше първият контакт между лидерите на Русия и САЩ от три години насам. След това държавните глави проведоха телефонен разговор на 18 март. После Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 19 май и на 4 юни – скоро след кръговете на преките руско-украински преговори в Истанбул. На 14 юни Путин поздрави Тръмп за рождения му ден пак по телефона. Тогава двамата лидери говориха и за ескалацията на напрежението в Близкия изток, започнала по това време.

Основните теми на повечето разговори между Путин и Тръмп са възстановяването на двустранните отношения и ситуацията в Украйна.