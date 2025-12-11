САЩ предлагат възстановяване на руските енергийни потоци в мирния план за Украйна

Планът предвиждал използването на замразени руски активи за възстановяване, предоставяйки на американски фирми достъп до ключови руски сектори

Администрацията на Тръмп е предложила възстановяване на руските енергийни потоци като част от по-широк план за възстановяване на Украйна и реинтеграция на Русия в световната икономика, съобщи в сряда The Wall Street Journal.

Според доклада, плановете са били изложени в приложения към мирни предложения, споделени с европейските им партньори през последните седмици.

Предложенията предвиждат американски компании да получат достъп до приблизително 200 милиарда долара от замразени руски държавни средства за финансиране на проекти в Украйна, включително голям център за данни, който ще работи с енергия от руската атомна електроцентрала в Запорожие.

Рамката също така призовава американски фирми да навлязат в ключови руски сектори, включително добива на редкоземни минерали и проучването на арктически петрол, като същевременно възобновят руските енергийни доставки за Западна Европа и световните пазари.

Някои европейски служители, които прегледаха документите, поставиха под въпрос колко сериозно трябва да се приемат предложенията, като един от тях ги сравни с по-ранното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп за превръщане на Газа в курорт в стил Ривиера.

Друг европейски служител също сравни предложените енергийни споразумения между САЩ и Русия с икономическа сделка "от типа на Ялтенската".

В доклада се добавя, че европейските власти искат да използват замразените руски активи в Европа, за да отпускат на Украйна заеми за основни оръжия и правителствени операции, пише The Wall Street Journal, цитирана от Anadolu Agency.

Европейски представители заявиха, че планът на САЩ рискува да измести на заден план стратегията на Европа за подкрепа на Украйна и да държи Русия икономически изолирана, което предизвиква европейските столици да действат бързо, преди Вашингтон да определи условията.

Американски представители твърдят, че европейският план ще източи замразените руски активи, докато американският подход би привлякъл големи американски финансисти за увеличаване на фонда, потенциално разширявайки го до около 800 милиарда долара.