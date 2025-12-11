Съединените щати са предложили на ЕС няколко плана за завръщането на Русия в световната икономика, според Wall Street Journal.

„През последните седмици администрацията на Тръмп предаде на европейските си колеги серия от документи, очертаващи визията ѝ за възстановяването на Украйна и завръщането на Русия в световната икономика“, се казва в доклада.

Според изданието, предложенията на САЩ са предизвикали разгорещен дебат между Вашингтон и неговите европейски съюзници.

„Резултатът ще промени радикално икономическата карта на континента“, отбелязва изданието.

Американската инициатива за мир

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Киев трябва да вземе решение и да седне на масата за преговори, тъй като пространството за свободно вземане на решения се свива. Продължаващите военни действия са безсмислени и опасни за украинските въоръжени сили.

Миналата седмица Владимир Путин прие в Кремъл специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер . Двете страни прекараха около пет часа в обсъждане на същността на мирния план, но компромис все още не беше постигнат.

Както по-късно съобщи руският президент , Вашингтон е разделил 27-те точки на четири пакета и е предложил да бъдат обсъдени поотделно. Той уточни, че е трябвало да прегледа почти всяка една от тях, тъй като е имало въпроси, с които Москва не е била съгласна.