Американска технологична фирма се готви да произвежда бойни дронове

Anduril се стреми да разшири бизнеса си в Обединеното кралство

Един от най-големите американски стартъпи в областта на отбраната планира да строи бойни дронове за британската армия на остров Уайт.

Anduril Industries, калифорнийска компания, която проектира и изгражда автономни системи и оръжия за военните и други правителствени агенции, се е обединила с GKN Aerospace, британския доставчик на аерокосмическа техника, за да произведе част от дроновете в Каус, съобщава The Times.

Плановете зависят от това дали партньорите ще спечелят договор с армията, която търси партньор за изграждане на автономни дронове, които биха поддържали пилотирани атакуващи хеликоптери Apache.

В тръжните документи на Министерството на отбраната за „Проект NYX“ се казва, че планираната автономна платформа за дронове ще „изпълнява многомисионерски задачи в оспорвано въздушно пространство“, включително разузнаване, привличане на цели и удари.

Според търга, това ще „подобри смъртоносността и оцеляването“ на хеликоптерите и ще го направи „с по-малък логистичен отпечатък и по-ниска тежест за поддръжка“ в сравнение с пилотираната система.

Anduril е съоснована през 2017 г. от 33-годишния Палмър Лъки, който е заявил, че е създал компанията, за да привлече технически работници в Силициевата долина, работещи в подкрепа на американските военни.

Тя разработва продукти, включително сензори и дронове, и е придобила известност в индустрията на фона на нарастващите призиви за евтини автономни отбранителни системи.

Компанията беше оценена на 30 милиарда долара през юни, повече от два пъти повече от оценката ѝ година по-рано, на фона на силното търсене на нейната автономна технология, задвижвана от изкуствен интелект.

Anduril се стреми да разшири бизнеса си в Обединеното кралство, което планира да увеличи разходите си за отбрана до 73,5 милиарда британски лири през финансовата 2028 година, от 60,2 милиарда британски лири миналата година.

Компанията е установила партньорства с британски отбранителни контрагенти, включително Atom Performance Technologies, Flarebright, Olsen Actuators и Isembard, за да работи по проект NYX. Компанията заяви, че подкрепя приблизително 50 000 работни места в Обединеното кралство.