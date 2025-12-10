САЩ удължиха крайния срок за преговорите за чуждестранните активи на "Лукойл"

Съединените щати удължиха в сряда крайния срок за преговори за закупуване на глобални активи на руската петролна компания "Лукойл" до 17 януари, предава Reuters.

Президентът Доналд Тръмп наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт" двете най-големи енергийни компании на Русия, на 22 октомври като част от опит за оказване на натиск върху Москва заради войната ѝ срещу Украйна.

Глобалните активи на "Лукойл" са на стойност около 22 милиарда долара и са привлекли интерес от широк кръг организации, включително американската компания за частни капиталови инвестиции Carlyle Group и Chevron.

Удължаването от малко повече от месец, известно като генерален лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ, също така позволява на заинтересованите страни да сключват условни договори за продажба на активите и прекратяване на свързаната с тях работа.