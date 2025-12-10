Самолет се разби в движеща се кола на магистрала (ВИДЕО)

По чудо няма тежко пострадали

Самолет се разби в автомобил на натоварена междущатска магистрала във Флорида, след като и двата двигателя на машината внезапно загубили мощност, съобщиха от Националния съвет по безопасност на транспорта (NTSB).

Инцидентът е станал по време на час пик. Самолетът паднал върху задната част на лек автомобил, а видео от автомобилна камера на кола, движеща се непосредствено след удара, показва драматичния момент на сблъсъка.

„Появи се от нищото. Всички се изплашиха ужасно. Най-важното е, че няма тежко пострадали“, разказва очевидецът Питър.

Друг свидетел, Джеймс, казва, че само три секунди са ги делели от това те самите да бъдат ударени.

„Части започнаха да летят към нас. Никога не съм виждал подобно нещо.“

Според информацията на пътната полиция 57-годишният шофьор на ударения автомобил е откаран в болница с леки травми. Пилотът и пътникът в самолета – двама мъже около 30-годишна възраст – са се разминали без наранявания.