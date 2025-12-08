Paramount надцаква Netflix: Вади 108 млрд. долара за Warner Bros.

Warner Brothers Discovery е собственик на HBO, известна със сериали като "Сексът и градът"

Paramount Skydance е направила поредна оферта за придобиване на Warner Brothers Discovery, опитвайки се да победи конкурента си Netflix за придобиване на студиото и стрийминг мрежите на компанията, съобщава BBC.

Paramount, която е подкрепена от милиардерското семейство Елисън, заяви, че отправя директно предложение към акционерите от 30 долара на акция за придобиване на цялата компания, включително традиционните ѝ телевизионни мрежи.

Компанията определи предложението ѝ като "превъзходна алтернатива" на това на Netflix, предлагайки повече авансови средства на акционерите и по-големи перспективи за одобрение от регулаторните органи.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че "може да има проблем" с придобиването на Netflix, позовавайки се на опасения за конкуренцията предвид размера на компаниите.

В интервю за CNBC, главният изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън заяви, че придобиването на Warner Brothers Discovery от Netflix би било "антиконкурентно", твърдейки, че това би дало на компанията твърде много власт над актьорите и други играчи в индустрията.

"Това е ужасна сделка за Холивуд", категоричен бе той, като уточни, че е провел "отлични дискусии" с Тръмп относно сделката и че е убеден, че президентът е загрижен за въпроса с конкуренцията.

Предложението на Netflix оценява студиото Warner Brothers и стрийминг мрежите, включително HBO, на около 83 милиарда долара, включително дълга им, в сравнение с офертата на Paramount, която оценява цялата компания на 108,4 милиарда долара.

Бордовете на директорите на Netflix и Warner Brothers заявиха в петък, че подкрепят придобиването на Netflix, което според тях ще дойде след планирано отделяне на други части от бизнеса на Warner Brothers в независима компания. Но Елисън, който се надяваше да консолидира традиционните телевизионни мрежи на Paramount с тези, собственост на Warner Brothers, заяви, че според него отделянето на тези мрежи независимо би ги обрекло на провал и в крайна сметка би се оказало грешка за акционерите. "Мисля, че [акциите му] ще струват много по-малко, отколкото хората казват", каза той.