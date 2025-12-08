САЩ клонираха иранските дронове-убийци

Клонираните дронове ще бъдат в челните редици на първата американска единица за атака с дронове

Последният път, когато американските войски са виждали иранските камикадзе дронове, е било по време на атаките им срещу американски военни бази в Близкия изток.

Но сега американските войници се въоръжават с тях. Или поне с нещо почти идентично с дроновете Shahed, пише The Telegraph.

Дроновете, създадени чрез обратно инженерство на базата на иззети ирански модели, ще бъдат в челните редици на първата американска единица за атака с дронове, която беше обявена тази седмица. Единицата ще бъде разположена на неуточнено място в Близкия изток.

Пентагонът знае много добре колко смъртоносни могат да бъдат дроновете, известни като FLM 136 или Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System). Ирански Shahed-136 уби трима американски войници, когато удари американски аванпост в североизточна Йордания през януари 2024 г.

Тази стъпка е част от стремежа на Пентагона да постигне доминация в областта на дроните, след като редица конфликти – като войната в Украйна – показаха опустошителното въздействие, което могат да имат евтините, масово произвеждани устройства.

Според спецификациите на SpektreWorks, производител със седалище в Аризона, дроновете имат размах на крилете 8 фута, дължина около 10 фута и могат да летят около шест часа.

Shahed на Техеран, което означава „мъченик“ на арабски, е малко по-дълъг от американския модел и може да пренася по-голям товар.

И двете са проектирани като „самоубийствени“ или „камикадзе“ дронове, които летят директно към целта си и се взривяват. Сумантра Майтра, експерт по дронове и старши научен сътрудник в Центъра за обновяване на Америка, заяви пред The Telegraph, че те са по същество „глупави бомби“ или „гигантски гранати“.

Дроновете в ирански стил ще бъдат начело на първата ескадрила за дронови атаки на САЩ, известна като Task Force Scorpion Strike. Единицата ще бъде под командването на Централното командване на САЩ (Centcom), обяви Пентагонът в сряда.

Адмирал Брад Купър, един от командирите на Centcom, заяви, че оборудването на войските с „най-модерни дронове“ ще покаже „военната иновация и сила."

САЩ се опитват да наваксат

Пентагонът е допуснал грешка, като се е концентрирал върху сложни дронове, вместо върху по-малки и евтини модели.

Украйна доказа това по-добре от всеки друг в операция „Паяжина“, когато след месеци планиране предприе дръзка атака с дронове срещу флота от стратегически бомбардировачи на Владимир Путин. Дронове на цена от едва 600 долара причиниха щети от приблизително 7 милиарда долара.

В меморандум от юли, Пийт Хегсет, министърът на войната на САЩ, нарече дроновете „най-голямата иновация на бойното поле от едно поколение“ и отбеляза, че „нашите противници колективно произвеждат милиони евтини дронове годишно“.

Дронът Lucas струва значително повече от другите модели - 35 000 долара. И въпреки че Пентагонът е обявил търгове за по-малки бройки на цена около 2000 долара, САЩ не могат да се конкурират с основните си противници и техните по-ниски разходи за труд и по-свободни регулации.