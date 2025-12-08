Сделка или не: Доналд Тръмп ще участва в решението за сливането на Netflix и Warner Bros.

Още по темата: Тръмп връчи медали на носителите на наградите на "Кенеди център 07.12.2025 12:35

Netflix е страхотна компания, но има голям пазарен дял, така че ще трябва да видим какво ще се случи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще участва лично във вземането на решение за предложеното придобиване на Warner Bros. от Netflix, позовавайки се на опасения за пазарния дял.

"Това е въпросът. Те имат много голям пазарен дял. А когато имат Warner Brothers, знаете ли, този дял се увеличава много", каза Тръмп пред репортери в Центъра "Кенеди" във Вашингтон, когато го попитаха дали на компаниите трябва да бъде позволено да се слеят.

"Не знам. Това ще трябва да кажат някои икономисти, а аз ще участвам в вземането на това решение. Те имат много голям пазарен дял", подчерта президентът на Съединените щати.

Той добави, че сделката "трябва да премине през процес и ще видим какво ще се случи".

"Netflix е страхотна компания... но има голям пазарен дял, така че ще трябва да видим какво ще се случи", отбеляза той.

В петък Netflix обяви, меко казано, забележителна сделка за придобиване на студиото и стрийминг активите на Warner Bros. Discovery (WBD), включително HBO и HBO Max, обединявайки най-големия стриймър в света с легендарно холивудско студио.

Транзакцията с парични средства и акции е оценена на 27,75 долара за акция на WBD, което се равнява на сделка от 72 милиарда долара и обща стойност на предприятието от приблизително 82,7 милиарда долара, се казва в изявление на Netflix.

Когато бъде финализирана, сделката ще бъде най-голямата медийна сделка на десетилетието и ще промени коренно Холивуд за поколения напред.