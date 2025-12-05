Тръмп предупреди Европа,  че е изправена пред „цивилизационно заличаване“ (Обзор)

Президентът на САЩ обвинява ЕС и миграцията за подбуждането към широк континентален упадък в официалната Стратегия за национална сигурност

33-страничният документ ще се хареса на крайнодесните националисти в Европа

Експлозивен документ от администрацията във Вашингтон

Лаура Каяли, Politico

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация обвиняват Европейския съюз (ЕС) и миграцията за това, което според тях е неизбежно - тотален културен разпад в Европа. Това взривоопасно твърдение е направено в Стратегията за национална сигурност на САЩ, в която се отбелязва, че Европа има икономически проблеми, но се казва, че те са “засенчени от реалната и по-сурова перспектива за цивилизационно заличаване” през следващите 20 години.

“По-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейностите на Европейския съюз и други транснационални организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, миграционните политики, които трансформират континента и създават конфликти, цензурата на свободата на словото и потискането на политическата опозиция, спада на раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие”, се казва в 33-страничния документ на администрацията на Тръмп, публикуван в нощта срещу петък.

Този наратив вероятно ще резонира дълбоко сред повечето крайнодесни партии в Европа, чиито предизборни програми се основават предимно на критики към ЕС, искания за ограничаване на миграцията от държави с мюсюлманско мнозинство и неевропейски държави, както и на патриотичен стремеж за преодоляване на възприемания упадък на техните страни.

Новата стратегия за сигурност предлага ясна идеологическа връзка между популисткото движение MAGA на президента на САЩ Доналд Тръмп и националистическите партии в Европа.

Администрацията на САЩ, която е развила все по-тесни връзки с крайнодесни партии в страни като Германия и Испания, изглежда намеква, че би могла да помогне на идеологически съюзени европейски партии.

“Америка насърчава своите политически съюзници в Европа да насърчават това възраждане на духа, а нарастващото влияние на патриотичните европейски партии наистина дава основание за голям оптимизъм”, се казва в стратегията.

Документът е рядко официално обяснение на външнополитическия мироглед на Тръмп от неговата администрация. Такива стратегии, които президентите обикновено публикуват веднъж на всеки мандат, могат да помогнат за оформянето на начина, по който части от правителството на САЩ разпределят бюджетите и определят политическите приоритети. В уводна бележка към стратегията Тръмп я нарича “пътна карта, която да гарантира, че Америка ще остане най-великата и най-успешната нация в човешката история и дом на свободата на земята”.

Администрацията на Тръмп признава, че “Европа остава стратегически и културно жизненоважна за Съединените щати”, но нейните възгледи за континента са в съответствие с предишните негативни публични изявления на администрацията. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс шокира масовата политическа класа на Конференцията по сигурност в Мюнхен през февруари, като атакува Европа заради миграцията и свободата на словото.

Документът също така отразява расистката конспиративна теория за “голямото заместване”, която твърди, че елитите кроят планове да намалят правото на глас на белите европейци като отворят вратите на страните си за имиграция от африканския континент, по-специално от мюсюлманските страни. “В дългосрочен план е повече от правдоподобно, че най-късно в рамките на няколко десетилетия някои членове на НАТО ще станат мнозинство неевропейци”, се казва в документа.

Главният говорител на Европейската комисия Паула Пиньо заяви пред репортери, че е била наясно с “публикуването на този доклад”, но не е имала “време да го разгледа”, добавяйки че изпълнителният орган на ЕС “определено” ще обяви позицията си своевременно.

Войната в Украйна се споменава в кратко отклонение от обсъждането на “цивилизационното заличаване” на Европа. САЩ подчертават, че е в интерес на Америка е войната на Кремъл да спре, включително за да се възстанови “стратегическата стабилност” с Русия.

Американската администрация обаче твърди, че “нестабилните малцинствени правителства” в Европа имат “нереалистични очаквания за войната”, като същевременно намеква, че те възпрепятстват мирния процес. Коментарите идват, докато европейските лидери негласно предупреждават, че Вашингтон може да “предаде” Украйна по време на мирните преговори с Москва.

В противоречие с политиката на отворени врати на НАТО за страните кандидатки, американската администрация също така иска да “сложи край на възприятието и предотвратяването на реалността на НАТО като постоянно разширяващ се съюз”. Макар че не е тайна, че Тръмп не иска Украйна да се присъедини към НАТО, това беше и позицията на Вашингтон при неговия предшественик Джо Байдън.