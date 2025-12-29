Тръмп: Има голям напредък в прекратяването на войната между Русия и Украйна (Обзор)

Хладнокръвният арбитър Тръмп посрещна Зеленски, но първо говори с Путин

Украйна иска 30-50-годишни гаранции за сигурност от САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнат значителен напредък към прекратяване на войната между Русия и Украйна след срещата му с украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп прие Зеленски в резиденцията си Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, за да обсъдят плана на САЩ за прекратяване на близо четиригодишния конфликт. След двустранни разговори, продължили повече от два часа, двамата проведоха видеоконференция с европейски лидери.

”Хладнокръвният върховен арбитър”, както го нарече Poltico, не пропусна първо да се консултира с държавния глава на Руската федерация Владимир Путин в конструктивен разговор по телефона, продължил цели 75 минути, като двамата имат уговорка скоро пак да се чуят.

Срещата в Мар-а-Лаго

“Покрихме, някой би казал, 95%. Не знам какъв процент, но постигнахме голям напредък в прекратяването на тази война, която наистина е най-смъртоносната война след Втората световна война”, заяви Тръмп след срещата със Зеленски в имението му във Флорида. Американският лидер посочи, че останалите части от мирния план могат да бъдат договорени след “няколко седмици”, ако работата върви “наистина добре”. Той каза, че в усилията за прекратяване на войната остават един или два “много трудни въпроса”, като един от тях се отнася до вече отнетите по време на конфликта земи. Тръмп също така заяви, че е обсъдил следвоенното възстановяване на Украйна с руския президент Владимир Путин, добавяйки, че Москва ще помогне, “включително с доставката на енергия, електричество и други неща на много ниски цени”.

”Русия иска да види как Украйна успява. Президентът Путин беше много щедър в чувствата си към успеха на Украйна”, увери 47-ият президент на САЩ. Той изрази и готовност да се обърне към украинския парламент, за да помогне за напредъка на мирния процес. “Ако това би помогнало да се спасят 25 000 живота на месец... със сигурност бих бил готов да го направя”, каза той. По повод тристранна среща между него, Путин и Зеленски, Тръмп отговори, че може да се проведе в подходящ момент: “Виждам го, че това се случва в точния момент”.

На въпрос за гаранциите за сигурност за Украйна, америкатският президент посочи: “Искаме да работим с Европа и Европа ще поеме голяма част от това”, добавяйки, че САЩ ще помагат на Европа. На питане дали Путин е съгласен на прекратяване на огъня, за да се позволи провеждането на референдум в Украйна, Тръмп отговори, че руският лидер се противопоставя на временното спиране на боевете, защото потенциално може да се възобновят отново. “Мисля, че търсим начини да заобиколим това”, добави Доналд Тръмп.

20-точков мирен план, постигнато е 90% съгласие

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че са провели “наистина страхотни дискусии по всички теми”, отбелязвайки напредъка, постигнат от американския и украинския екип през последните седмици. Той заяви, че 90% от 20-точковия мирен план е договорен, гаранциите за сигурност между САЩ и Украйна са 100% договорени, а гаранциите за сигурност между САЩ, Европа и Украйна са почти договорени, отбелязвайки, че военното измерение е 100% договорено и че планът за просперитет е в процес на финализиране. Гостът от Киев призна трудните избори, които предстоят, казвайки: “Ако планът ще бъде много труден за нашето общество... нашето общество трябва да избере... защото това е тяхната земя, а не земя на един човек”. Той съобщи още, че Тръмп ще бъде домакин на украински и европейски лидери във Вашингтон през януари.

Зеленски заяви в понеделник, че е поискал от Тръмп да обмисли предоставянето на гаранции за сигурност на Киев за период от 30 до 50 години. Според украинския президент, американският държавен глава е казал, че ще “обмисли” предложението. Зеленски обаче е убеден, че съгласно настоящите споразумения Киев “определено” ще получи гаранции за сигурност от САЩ за период от 15 години. Според него Тръмп е обсъдил своя 20-точков мирен план с руския президент Владимир Путин и е заявил, че руският президент е готов за мир. “Не искам да навлизам в подробности сега. Но казах на президента, че за нас... е важно думите да съответстват на делата”, посочи украинският президент. На въпрос за евентуалното отменяне на военното положение в Украйна, той отговори, че то може да бъде отменено само след “появата на реални гаранции за сигурност”, включително разполагането на чуждестранни войски.

Тръмп, Зеленски и европейските лидери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, президентът на Украйна Володимир Зеленски и европейски лидери проведоха телефонен разговор в неделя, за да обсъдят “конкретни стъпки” за прекратяване на войната между Русия и Украйна, обяви финландският президент Александър Стуб.

В разговора, който продължи повече от час след среща между Тръмп и Зеленски, са участвали френският президент Еманюел Макрон, премиерът на Великобритания Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, полският президент Карол Навроцки, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Фон дер Лайен приветства напредъка, постигнат по време на разговора. “Постигнат е добър напредък, който приветстваме.

Европа е готова да продължи да работи с Украйна и нашите американски партньори, за да консолидира този напредък”, каза тя и добави: “От първостепенно значение за тези усилия е да имаме неопровержими гаранции за сигурност от първия ден”. От президентската канцелария на Полша заявиха, че е обсъден статусът на мирните преговори, добавяйки: “Днешният разговор показва, че всички решения относно мира и сигурността в региона трябва да се вземат между всички заинтересовани страни.”

Тръмп проведе “добър и много продуктивен” разговор с Путин преди срещата със Зеленски

В навечерието на срещата със Зеленски Тръмп обяви в неделя, че е провел “продуктивен” телефонен разговор с руския президент Владимир Путин преди срещата си с украинския държавен глава. “Току-що проведох добър и много продуктивен телефонен разговор с президента Путин на Русия преди срещата ми с президента Зеленски на Украйна”, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, но не предостави повече подробности.

Коментирайки телефонния разговор между руския и американския президент, помощникът на Путин Юрий Ушаков уточни, че той е продължил един час и 15 минути и е бил организиран по инициатива на Тръмп, за да се обсъди “актуалната ситуация в контекста на украинския конфликт и потенциалът за неговото разрешаване”. В коментар, публикуван от Кремъл, Ушаков заяви, че Путин е настоявал за важността на продължаването на диалога за уреждане на близо четиригодишната война, основано на разбирателствата, постигнати на срещата на върха в Аляска през август, както и по време на многобройните контакти между техните представители.

“Най-важното е, че руският и американският президент споделят в общи линии сходни мнения, че временното прекратяване на огъня, предложено от украинците и европейците, под претекст за подготовка за референдум или други предлози, само ще удължи конфликта и ще рискува възобновяване на военните действия”, добави Ушаков. Той заяви, че спирането на военните действия “изисква преди всичко Киев да вземе смело и отговорно политическо решение, съобразено с текущата работа, извършвана по руско-американския канал”.

“Доналд Тръмп настояваше за необходимостта от възможно най-бързо прекратяване на войната, говорейки за впечатляващите перспективи за икономическо сътрудничество между Съединените щати и както Русия, така и Украйна”, каза той. Ушаков отбеляза, че Путин и Тръмп са се съгласили с предложението на американската страна да продължат усилията за разрешаване на ситуацията около Украйна в рамките на две специално създадени работни групи, фокусирани съответно върху въпросите на сигурността и икономиката.

Путин и Тръмп ще проведат нов телефонен разговор много скоро

Руският президент Владимир Путин и американският лидер Доналд Тръмп ще проведат още един телефонен разговор в близко бъдеще, съобщи на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. “Много скоро”, отговори той на въпрос кога.