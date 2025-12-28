Лекари твърдят, че чатботовете с изкуствен интелект са свързани с психоза

Още по темата: Забраниха на ChatGPT да ни лекува 05.11.2025 20:06

Чатботовете могат да бъдат "съучастници"

Използването на чатботове с изкуствен интелект може да допринесе за развитието на психоза, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на психиатри.

"През последните девет месеца експерти са прегледали или изследвали досиетата на десетки пациенти, които са развили симптоми след продължителни, налудничеви разговори с инструменти на изкуствен интелект", се посочва в публикацията.

Според Кийт Саката, психиатър в Калифорнийския университет, чатботовете сами по себе си не могат да причинят психологически разстройства, но в няколко случая те са изострили симптомите на някои пациенти, страдащи от налудна психоза. Той е лекувал 12 хоспитализирани пациенти с психоза и още трима амбулаторно.

"Технологията може да не е подвеждаща, но [психично болният] човек разказва на компютъра за своята реалност, а компютърът приема това като истина и я отразява обратно. По този начин той става съучастник в цикличното създаване на тази заблуда", каза Саката пред изданието.

В редица случаи поведението на чатбота, което е проектирано да приема всякакви идеи, представени от потребителите, е било причина за психоза при пациентите, според експерти по психиатрия. ChatGPT би могъл да потвърди заблудата на психично болен човек, че е постигнал някакъв научен пробив или е в центъра на правителствена конспирация.

От пролетта насам са регистрирани десетки потенциални случаи на налудна психоза след взаимодействия с чатботове, включително ChatGPT и други услуги. Няколко случая са включвали самоубийства, както и поне едно убийство.