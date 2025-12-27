Мъж уби жена си след спор за дистанционното на телевизора

Майка на три деца е била убита, а 13-годишната ѝ доведена дъщеря е тежко ранена при ужасяваща стрелба, която се е случила на 22 декември в дома на семейството в окръг Полк, Флорида, съобщава The Sun. Инцидентът избухнал след спор между родителите за дистанционното на телевизора по време на мач от националната футболна лига (NFL).

47-годишният Джейсън Кени застрелял съпругата си Кристъл Кени и доведената ѝ дъщеря, преди да се самоубие. По време на инцидента 12-годишният син на Кристъл успял да избяга от дома и да се обади на полицията, а едногодишната им дъщеря била намерена невредима в креватчето си.

По информация на шериф Грейди Джъд, спорът започнал, когато Кристъл поискала Джейсън да спре да гледа мача от NFL в дома им. Претърсване на семейния дом разкрило, че семейството имало лични проблеми, като Кристъл била оставила бележка, в която настоявала съпругът ѝ да потърси помощ за зависимостите си – включително алкохол и кокаин.

След като пристигнала полицията, Джейсън избягал в дома на баща си, където се заключил в бараката и по-късно се самоубил с пистолета си. Преди това той се обадил на сестра си, признавайки, че е извършил „нещо много, много лошо“ и намеквайки, че следващият път ще се появи в новините.

Шериф Джъд описва оцеляването на 13-годишната доведена дъщеря като „коледно чудо“. Момичето е прието в болница в критично, но стабилно състояние, след като един от куршумите е минал през носа и горната част на главата ѝ.

„Той просто напълно унищожи едно семейство“, коментира шерифът. Трите деца на Кристъл са поверени на грижите на родителите ѝ.