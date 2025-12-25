Обявиха извънредно положение в Лос Анджелис

Широкомащабни предупреждения за внезапни наводнения бяха издадени в сряда за градската зона на Лос Анджелис и други части на Южна Калифорния, след като мощна буря в навечерието на Коледа предизвика кални свлачища и спешни евакуации в региона, съобщи Fox News.

Опасните наводнения настъпиха в момент, когато се очакваше един от най-натоварените дни за празнични пътувания, засягайки милиони хора. Властите предупредиха, че ситуацията представлява пряка заплаха за живота и имуществото.

Губернаторът на Калифорния обяви извънредно положение за няколко окръга, сред които Лос Анджелис, Ориндж, Ривърсайд, Сан Бернардино, Сан Диего и Шаста. Мярката цели да ускори мобилизирането на спасителни екипи и да осигури допълнителни ресурси за защита на населението.

Националната метеорологична служба (NWS) издаде предупреждения за внезапни наводнения в части от окръзите Лос Анджелис, Сан Луис Обиспо, Санта Барбара и Вентура. Според прогнозите на места валежите са достигнали интензивност до 3,17 сантиметра на час.

Бурята предизвика и сериозни свлачища. Държавният път 2 край Райтвуд в окръг Сан Бернардино беше затворен, след като пътното платно бе отнесено от кал и отломки. В резултат на това местните власти наредиха евакуация на близките жилищни райони около 9:00 часа местно време.