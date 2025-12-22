Джей Ди Ванс: Франция и Великобритания могат да станат заплаха за САЩ

Въоръжената с ядрени оръжия Западна Европа може да се превърне в сериозен риск за сигурността на САЩ, ако националната идентичност на страните им продължи да се променя заради масовата имиграция, предупреди вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Великобритания и Франция, заедно с други съюзници на САЩ, в момента нямат усещане за национална идентичност и губят културни връзки с Америка заради имиграционната си политика, каза Ванс в интервю за UnHeard, предаде "Обективно".

„Ако се оставят да бъдат затрупани с много разрушителни морални идеи, тогава позволявате ядрените оръжия да попаднат в ръцете на хора, които наистина могат да причинят много, много сериозни вреди на Съединените щати,“ подчерта Ванс.

Той заяви, че „свързани с ислямизма или близки до ислямизма“ вече печелят местни избори в Европа и че е абсолютно възможно такива политици да придобият значителна национална власт в рамките на 15 години.

Великобритания и Франция имат свои ядрени арсенали. Нарастващото напрежение между Вашингтон и неговите традиционни съюзници заради Русия и Украйна накара някои да поставят под въпрос гаранциите за сигурност на САЩ.

Критиките на американския вицепрезидент към Западна Европа отразяват новата стратегия за новата Национална стратегия за сигурност, публикувана от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според документа Европа е изправена пред потенциално „заличаване като цивилизация“, тъй като политиците на континента насърчават цензурата, засилват контрола върху политическите опоненти и затварят очи пред масовата имиграция.

Докато ЕС показва тревожни признаци на икономически спад, неговият културен и политически разпад представлява още по-голяма заплаха, предупреждава докладът на Белия дом.

Стратегията посочва подкрепяни от ЕС имиграционни политики, потискане на политическата опозиция, ограничаване на свободата на словото, срив на раждаемостта и „загуба на национални идентичности и самоувереност“, като предупреждава, че Европа може да стане „неразпознаваема след 20 години или по-малко.“