Уиткоф заяви, че Русия е напълно ангажирана с мира в Украйна

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф заяви след срещата в Маями, че Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна. Това съобщи Стив Уиткоф в социалната мрежа X.

Over the last two days in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings with the American delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine.



„Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна. Русия високо оценява усилията и подкрепата на Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт и възстановяване на глобалната сигурност“, се казва в изявление на Уиткоф.

Специалният пратеник на президента на САЩ припомни, че през последните два дни във Флорида специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев е провел „продуктивни и конструктивни срещи“ с американската делегация, за да насърчи мирния план на президента Тръмп за Украйна.

Припомняме, че Украйна и Съединените щати, по време на среща в Маями на 19-21 декември, проведоха серия от консултации , по време на които съсредоточиха вниманието си върху четири ключови документа - части от бъдещото мирно споразумение.

Украинската страна беше представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американската страна беше представена от специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, както и от служителя на Белия дом Джош Грюнбаум.

Освен това в дискусиите се включиха ключови съветници по националната сигурност от европейски страни.

Мирен план на САЩ

Нека припомним, че Съединените щати, Украйна и Европа работят от месец по финализирането на нов американски мирен план за прекратяване на руско-украинската война.

Последният кръг от преговори започна в петък, 19 декември, в Маями.