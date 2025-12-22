Уиткоф заяви, че Русия е напълно ангажирана с мира в Украйна

Автор: Труд онлайн
Америка
Стив Уиткоф
Стив Уиткоф

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф заяви след срещата в Маями, че Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна. Това съобщи Стив Уиткоф в социалната мрежа X.

„Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна. Русия високо оценява усилията и подкрепата на Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт и възстановяване на глобалната сигурност“, се казва в изявление на Уиткоф.

Специалният пратеник на президента на САЩ припомни, че през последните два дни във Флорида специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев е провел „продуктивни и конструктивни срещи“ с американската делегация, за да насърчи мирния план на президента Тръмп за Украйна.

Припомняме, че Украйна и Съединените щати, по време на среща в Маями на 19-21 декември, проведоха серия от консултации , по време на които съсредоточиха вниманието си върху четири ключови документа - части от бъдещото мирно споразумение.

Украинската страна беше представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американската страна беше представена от специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, както и от служителя на Белия дом Джош Грюнбаум.

Освен това в дискусиите се включиха ключови съветници по националната сигурност от европейски страни.

Мирен план на САЩ

Нека припомним, че Съединените щати, Украйна и Европа работят от месец по финализирането на нов американски мирен план за прекратяване на руско-украинската война.

Последният кръг от преговори започна в петък, 19 декември, в Маями.

Още от (Америка)

Най-четени

Мнения