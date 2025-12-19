Бивш пилот на NASCAR загина при катастрофа със самолет в Северна Каролина

Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му загинаха при самолетна катастрофа в Северна Каролина, съобщи конгресменът на САЩ Ричард Хъдсън.
„Дълбоко съм натъжен от загубата на Грег, Кристина и децата им. Сърцето ми е с всички, които ги обичаха“, написа конгресменът в социалната мрежа X.
#Today #US #NASCAR driver #GregBiffle & family killed in #NorthCarolina plane crash this morning. Their private Cessna Citation crashed next to Statesville Regional after take off. Greg, wife Cristina & children, Emma & Ryder died along the crew. #RIP pic.twitter.com/mUZj780vf1— Mexico Times (@mexicotimes) December 18, 2025
ABC News, позовавайки се на шерифската служба на окръг Айридел, съобщава, че на борда е имало петима възрастни и две деца.
Fox News съобщи преди това , че двумоторен бизнес самолет Cessna 550 се е разбил в Северна Каролина. Самолетът се е разбил малко след излитане от летище в окръг Айридел около 10:20 ч. местно време в четвъртък.
🇺🇸 FATAL JET CRASH IN NORTH CAROLINA: 6 DEAD AFTER PRIVATE PLANE ERUPTS IN FLAMES— Roxom TV (@RoxomTV) December 18, 2025
A Cessna 550 Citation II went down during landing at Statesville Regional Airport, killing all six onboard.
The aircraft is reportedly registered to NASCAR driver Greg Biffle. pic.twitter.com/v2U7KImaUr