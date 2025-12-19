Бивш пилот на NASCAR загина при катастрофа със самолет в Северна Каролина

Членовете на семейството на бившия спортист също са сред жертвите 

Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му загинаха при самолетна катастрофа в Северна Каролина, съобщи конгресменът на САЩ Ричард Хъдсън.

 „Дълбоко съм натъжен от загубата на Грег, Кристина и децата им. Сърцето ми е с всички, които ги обичаха“, написа конгресменът в социалната мрежа X.

ABC News, позовавайки се на шерифската служба на окръг Айридел, съобщава, че на борда е имало петима възрастни и две деца.

Fox News съобщи преди това , че двумоторен бизнес самолет Cessna 550 се е разбил в Северна Каролина. Самолетът се е разбил малко след излитане от летище в окръг Айридел около 10:20 ч. местно време в четвъртък. 

