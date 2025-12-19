Бивш пилот на NASCAR загина при катастрофа със самолет в Северна Каролина

Бившият пилот на NASCAR Грегъри Бифъл и семейството му загинаха при самолетна катастрофа в Северна Каролина, съобщи конгресменът на САЩ Ричард Хъдсън.

„Дълбоко съм натъжен от загубата на Грег, Кристина и децата им. Сърцето ми е с всички, които ги обичаха“, написа конгресменът в социалната мрежа X.

