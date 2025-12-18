САЩ отбелязват обратна миграция за първи път от половин век (ВИДЕО)

Още по темата: Обръщението на Доналд Тръмп към нацията (ВИДЕО) 18.12.2025 08:37

Съединените щати са отчели отлив на мигранти за първи път от половин век, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в обръщението си към нацията.

"Мигрантите се завръщат у дома, оставяйки повече жилища и работни места за американците", каза той.

В обръщението си към Белия дом на 17 декември, Тръмп определи проблема с имиграцията като заплаха за националната сигурност и икономическата стабилност, твърдейки, че неконтролираната миграция е натоварила ресурсите и е разрушила общностите. Американският лидер настоя за по-строг граничен контрол и по-строги мерки за прилагане на закона, предупреждавайки, че настоящите политики застрашават както американските граждани, така и бъдещето на страната.

Неговите забележки предизвикаха остър дебат, предизвиквайки критики от противници, които нарекоха изявленията му провокативни, докато поддръжниците му похвалиха твърдата му позиция по отношение на имиграцията и националния суверенитет.

През ноември броят на задържаните от Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) достигна рекордните 66 000, съобщи CBS News.

На 28 ноември Тръмп обяви, че възнамерява напълно да забрани имиграцията от всички страни от третия свят, за да "даде шанс на американската система да се възстанови".

През октомври New York Times (NYT) съобщи, че администрацията на Тръмп обмисля радикална реформа на системата за бежанци. Очаква се програмата да бъде сведена до минимум, като предимство ще се дава на англоговорящи имигранти, бели южноафриканци и европейци, които са против имиграцията.