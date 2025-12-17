Тръмп нареди пълна блокада на петролните танкери на Венецуела

Засилвайки натиска върху Николас Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела, засилвайки натиска върху лидера Николас Мадуро, предаде Асошиейтед прес. Според агенцията ходът има за цел да задуши икономиката на страната, която се крепи на приходите от петрол.

Ескалацията следва завземането миналата седмица на венецуелски петролен танкер от американските сили край бреговете на страната, последвано от струпване на военни сили в региона. В публикация в социалните мрежи, обявяваща блокадата, Тръмп заяви, че Венецуела използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща продължаване на концентрацията на военни ресурси.

„Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка. Тя само ще става по-голяма и шокът за тях ще бъде като нищо, което са виждали досега – докато не върнат на САЩ целия петрол, земя и други активи, които преди това ни откраднаха“, посочи Тръмп.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света и произвежда около 1 милион барела на ден. Откакто САЩ наложиха петролни санкции през 2017 г., правителството на Мадуро разчита на сенчест флот от танкери без флаг, за да внася контрабандно суров петрол в глобалните вериги за доставки.