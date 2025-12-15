Синът на Роб Райнер е арестуван след смъртта на родителите му

Още по темата: Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на убийството на режисьора и съпругата му 15.12.2025 10:48

Синът на Роб Райнер, Ник, е арестуван след смъртта на режисьора и сценарист и съпругата му Мишел, съобщи служител на реда пред AP.

Той е потвърдил, че 32-годишният Ник Райнер е бил в полицейски арест в понеделник, но няма право да обсъжда публично подробности от разследването и говори с "Асошиейтед прес", пожелавайки анонимност.

Записи показват, че Райнер е бил арестуван от полицията в Лос Анджелис и е останал в затвора в понеделник. Не е ясно веднага какви обвинения ще му бъдат повдигнати. Спряга се гаранция от 4 милиона долара.

Роб Райнер и съпругата му, Мишел Сингър Райнер, са били убити от сина си Ник, според множество източници, които са разговаряли с членове на семейството, пише и People. Полицията все още не е потвърдила версията.

В неделя, 14 декември, около 15:30 ч., Пожарната служба на Лос Анджелис (LAFD) е била извикана в имот, за да окаже медицинска помощ. При пристигането си екипите те са открили 78-годишен мъж и 68-годишна жена мъртви. Източници потвърждават, че жертвите са Роб и Мишел. Официално от полицията съобщава, че 32-годишният Ник е жив и е разпитван.

🚨BREAKING: Rob Reiner and his wife Michele have died at their Brentwood, California home. LAPD launches murder investigation, per TMZ. pic.twitter.com/VN8byUZHYF — AJ Huber (@Huberton) December 15, 2025

В интервю за People от 2016 г. Ник говори за дългогодишната си борба с наркотичната зависимост, която започва в ранните му тийнейджърски години и в крайна сметка го оставя да живее на улицата. Той казва, че е пътувал с колело до и от рехабилитационни центрове, започвайки около 15-годишна възраст, но с ескалацията на зависимостта му, той се отдалечава все повече от дома си и прекарва значителни периоди от време без дом в множество щати.

Ник споделя пред People, че хаотичният период на пристрастяване, включително нощи, а понякога и седмици спане навън, по-късно става основа за частично автобиографичния филм "Да бъдеш Чарли", на който той е съавтор.

"Сега, от доста време съм си вкъщи и някак си свикнах да бъда в Лос Анджелис и да съм сред семейството си", каза Ник пред медията тогава.