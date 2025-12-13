Доналд Тръмп ще почака още една година

Военновъздушните сили на САЩ обявиха, че доставката на първия от двата нови самолета „Еър Форс 1“ на „Боинг“ е отложена с още една година – до средата на 2028 г., предаде Ройтерс.

Поредното отлагане поражда риск допълнително да разгневи президента Доналд Тръмп, който каза, че иска да лети с новите самолети преди края на мандата си през януари 2029 г, добави агенцията.

Разходите за двата самолета вече надхвърлят 5 млрд. долара. Настоящите „Еър Форс 1“ се използват от 1990 г.

Програмата предвижда преоборудване на два самолета Boeing 747-8 с модерни комуникационни и отбранителни системи, които да осигурят следващото поколение президентски транспорт. При доставка през 2028 г., проектът ще изостане с общо четири години спрямо първоначалния график.

„Боинг“ уверява, че програмата напредва и че фокусът им е върху доставката на два изключителни самолета за страната.

Договорът за изграждането им бе подписан през 2018 г. за 3,9 млрд. долара, но разходите са нараснали, като компанията е отчетла 2,4 млрд. долара начисления, намалявайки печалбата си по проекта.

През май тази година Белият дом поиска бърза модернизация на подарен от Катар самолет Boeing 747, за да може той да бъде използван като „Еър Форс 1“.