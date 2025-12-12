Хегсет отстранил Дрискол от преговорите за Украйна?

Още по темата: Пийт Хегсет - Железният бицепс на Тръмп 12.12.2025 09:54

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет е отстранил министъра на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол от участие в мирния процес за Украйна, съобщава The Telegraph.

"Дриско беше отстранен от преговорите от Хегсет, след като по негово мнение същият е превишил правомощията си", съобщава вестникът, позовавайки се на свои източници.

Според тях "все по-параноичният" Хегсет е "успокоил Дрискол", който, според шефа на Пентагона, е прекалил.

Очакваше се министърът на сухопътните войски да се завърне в Украйна, за да продължи преговорите и да присъства на срещата в Париж на 1 декември, но това не се случи. Украински и европейски представители смятат, че отсъствието на Дрискол показва борба в Белия дом за контрол над мирния процес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканен да присъства на преговорите във Франция между представители на Съединените щати, Европа и Украйна на 13 декември, припомня РИА Новости.

"Съединените щати ще участват в преговорите този уикенд само ако има реална възможност за подписване на мирно споразумение и ако това е добро използване на времето", заяви говорителят на Белия дом Анна Кели.