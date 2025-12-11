Тръмп: 82 на сто от украинците искат край на войната с Русия (Обзор)

Още по темата: Зеленски заяви, че украинците трябва да решат за Донбас на избори или референдум 11.12.2025 19:46

Зеленски трябва да бъде реалист в своята преговорна позиция, препоръча американският президент

САЩ и Украйна обсъждат нов коригиран мирен план от 20 точки

За Белия дом е “интересно” кога в Украйна ще има избори

Над 80 на сто от украинците искат да се постигне споразумение, за да се сложи край на войната на Русия с Украйна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на среща с бизнес лидери в Белия дом.

“Ако се погледне проучването, бих казал, че 82 на сто от хората настояват за мирно споразумение. Разбирам, че те губят хиляди и хиляди хора всяка седмица. Те искат това да приключи час по-скоро”, коментира Тръмп.

“Зеленски трябва да бъде реалист в своята преговорна позиция”, каза още държавният глава и добави, че е “интересно” кога в Украйна ще се проведат следващите избори.

“Наистина се замислям колко време ще мине, докато проведат избори? Това е демокрация. Отдавна не са провеждали избори. Това е загуба на голям брой хора. И, знаете ли, ако погледнете проучванията, бих казал, че огромен процент от хората искат моментално сключване на споразумение”, повтори Тръмп добави, че колегата му Зеленски би следвало да се замисли над настроенията на собствения си народ.

Украйна е представила на Съединените щати 20-точков “нов мирен план”, разработен съвместно с европейските й партньори, съобщи междувременно ABC News, позовавайки се на украински служител, близък до мирните преговори.

Според изданието Киев е финализирал актуализирана версия на документа, който трябва да очертае параметрите за евентуален край на конфликта. Това е 20-точков мирен план, който украинската, американската и европейската страна разработват от няколко седмици.

Украински служител съобщи, че Съединените щати са получили преработена версия на плана.

Той обясни, че документът съдържа “някои нови идеи” относно териториалните въпроси и механизма за надзор на Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ “Запорожие”). Източникът подчерта, че структурата на плана не се е променила, само някои точки са били “леко преосмислени”.

Преговорните екипи на Украйна и САЩ ще проведат онлайн консултации, но основната тема на дискусията няма да бъдат актуализираните разпоредби на плана, а по-скоро гаранциите за сигурност, които остават ключов елемент от бъдещото споразумение.

Длъжностното лице от Украйна уточни, че в момента се работи по три документа: основен план от 20 точки, проект за гаранция за сигурност и документ за икономиката и възстановяването на Украйна.

Ден по-рано - на 10 декември, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна и САЩ ще обсъдят документ, в който ще се описва подробно процеса на постконфликтно възстановяване на Украйна.