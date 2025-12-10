Тръмп атакува „Ню Йорк Таймс“ за публикации относно здравето му

Никой президент не е работил толкова усилено като мен!

Доналд Тръмп разкритикува остро медиите, и по-специално "The New York Times", заради материали, които поставят под съмнение неговото здравословно състояние и жизненост. В продължително изявление в Truth Social президентът определи публикациите като „лъжливи“ и заяви, че подобни действия представляват „подстрекателство към бунт“ и „дори държавна измяна“.

Държавният глава подчерта, че е преминал „дълги, щателни и много скучни“ медицински прегледи и отново се похвали с резултатите от когнитивните тестове.

„Никой президент никога не е работил толкова усилено, колкото мен!“, написа Тръмп.

Според The New York Times, чиято публикация предизвика реакцията, дневният график на Тръмп е по-лек в сравнение с първия му мандат, а по време на някои публични прояви той изглеждал уморен.