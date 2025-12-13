Обявиха извънредно положение в щата Вашингтон (ВИДЕО)

На територията на щата Вашингтон (САЩ) е обявено извънредно положение заради изключително интензивни валежи през последните дни, съобщават от Ситуационния център към Министерството на външните работи (МВнР). От външното министерство препоръчват на българските граждани, планиращи пътувания в региона, да се информират за актуалната пътна и метеорологична обстановка и да следват стриктно указанията на местните власти.

Наводненията и свлачищата са затворили множество пътни артерии, а Националната метеорологична служба прогнозира продължаващи валежи през следващите дни. Очаква се ситуацията да се нормализира след 17 декември.

МВнР съветва при възможност да се избягват пътувания в най-засегнатите райони и при необходимост българите да се обръщат към Генералното консулство в Лос Анджелис.

Военнослужещи от Националната гвардия на САЩ са обходили домовете от врата на врата, за да евакуират земеделски град северно от Сиатъл. Наводненията принудиха семейства да се качат на покривите на къщите си, а проливните дъждове са довели до покачване на нивото на реките до рекордни или близки до рекордни стойности. По оценка на губернатора на Вашингтон Боб Фъргюсън, около 100 000 души може да се наложи да бъдат евакуирани.